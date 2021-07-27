GSO Genel sekreteri Bülent Şişman görevini Yusuf İzzettin İymen'e devretti
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GSO Genel sekreteri Bülent Şişman görevini Yusuf İzzettin İymen'e devretti

GSO Genel sekreteri Bülent Şişman görevini Yusuf İzzettin İymen'e devretti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Genel Sekreteri Bülent Şişman, görevini GSO Genel Sekreter Yardımcısı ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü görevini yürüten Yusuf İzzettin İymen'e devretti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Genel Sekreteri Bülent Şişman, görevini GSO Genel Sekreter Yardımcısı ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü görevini yürüten Yusuf İzzettin İymen'e devretti.

GSO hizmet binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde, Bülent Şişman'a görevi boyunca yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden ve bundan sonraki yaşamında başarılarının devamını dileyen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi; Genel Sekreterlik görevini devralan Yusuf İzzettin İymen'in uzun yıllardır GSO bünyesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Veda konuşmasında GSO Ailesine teşekkür eden Bülent Şişman'a hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi. Yusuf İzzettin İymen de herkes için hayırlı bir süreç olmasını dileyerek, özveriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yusuf İzzettin İymen

ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Yusuf İzzettin İymen, İngilizce bilmektedir. 1994 yılında GSO'nun Sanayi ve İhracat biriminde göreve başlayan Yusuf İzzettin İymen, sonraki yıllarda odanın çeşitli birimlerinde görev almıştır. İymen, GSO Genel Sekreter Yardımcısı ve 2017 yılında kurulan GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) Mesleki Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü görevini yürütüyordu. - GAZİANTEP

GSO Genel sekreteri Bülent Şişman görevini Yusuf İzzettin İymen'e devretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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