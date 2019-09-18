GSO Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

18.09.2019 15:05

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Eylül ayı meclis toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında yapıldı.



Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Adil Sani Konukoğlu, sözlerine geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden GSO Meclis Üyesi Nevzat Kara'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek başladı.



Ahirete intikal eden geçmiş dönem başkanları, meclis üyeleri ve merhum Nevzat Kara için dua edilerek, Fatiha okundu. Yaz döneminin ardından yeni bir canlanma ve hareketliliğin başladığını kaydeden Konukoğlu, üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan tüm iş dünyasına işlerinde başarılar diledi.



GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasına kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Nevzat Kara'yı rahmetle anarak başladı. Nevzat Kara'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Ünverdi, merhum Nevzat Kara'nın ailesine ve yakınlarına sabırlar diledi.



Yaz dönemi olmasına rağmen Gaziantep Sanayi Odası'nın yoğun bir gündemle çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Ünverdi, önemli projelerin hazırlıklarına başladıklarını ve devam eden projelerde büyük mesafeler kat ettiklerini söyledi. Ünverdi, birlik ve beraberlik içerisinde ekonomide iyileşmenin olduğu, üreten kesimin elinin rahatladığı, göstergelerin pozitif yönlü olduğu, ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı ve bereketli bir dönem temennisinde bulundu.



Haziran ayı istihdamında artış



Gaziantep'e dair ekonomik veriler ve ihracat rakamları hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Ünverdi, son açıklanan Haziran ayı istihdam rakamlarına işaret ederek, iller bazında işsizliğin eksilerle ifade edildiği bir dönemde Gaziantep'te istihdamın arttığına vurgu yaptı.



Ekonomik koşullar nedeniyle istihdam rakamlarının stabil tutulmasının bile başarı olarak değerlendirildiği bir dönemde, Gaziantep'in Haziran ayı istihdam verilerinin umut verici olduğunu kaydeden Ünverdi, "Geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da istihdam yüzde 2,5, Ankara'da yüzde 0,5, İzmir'de 3,9, Bursa'da yüzde 3,5, Kocaeli'nde yüzde 2,5, Konya'da yüzde 5,5, Adana'da yüzde 4,4, Mersin'de yüzde 3,2 düşüş yaşarken, ilk 10 il içerisindeki iller arasında sadece turizm kenti Antalya'da yüzde 4,9 ve şehrimiz Gaziantep'te yüzde 0,3 artış yaşanmıştır. Tabii ki gönlümüzde olan bu rakamların artmasıdır. Gaziantep'in sanayi şehirleri içinde istihdamının pozitif yönlü olması ve böylesi bir dönemde artış kaydetmesi sevindiricidir. Aslında bu rakamları ihracatımızdaki artışın bir yansıması olarak da değerlendirebiliriz. Tabii bunu sürdürülebilir kılabilmemiz ve bu rakamları artırmamız gerekiyor. İnşallah ekonomide iyileşme iklimini yakalar, yatırımdan, üretime ve istihdama kadar gönlümüzdeki rakamlara da ulaşırız" diye konuştu.



Gaziantep ilk 8 ayda ihracatını en fazla artıran 2. il oldu



Gaziantep'in İlk 8 ayda ihracatını en fazla arttıran 2. şehir olduğunun altını çizen Ünverdi, "Ocak-Ağustos döneminde Gaziantep'in ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi. İlk 8 ayda yüzde 10,6 artış yakalayan Kocaeli'nden sonra ihracatını en fazla arttıran 2. il Gaziantep oldu. Bu dönemde ilk 10 il arasında 6. sıradaki yerimizi koruduk ve ithalatın ihracatı karşılama oranında da yüzde 145 ile yine 6. sırada yer aldık. Ülkeler bazında baktığımızda ise Irak 869 milyon dolar ile ilk sırada olmasına rağmen maalesef bölge koşulları nedeniyle yüzde 3'lük bir düşüş söz konusu. Irak'tan gelecek bir heyet ile önümüzdeki hafta odamızda bir görüşmemiz olacak, inşallah faydalı olacağına inanıyorum. Irak'tan sonra en fazla ihracatımızı yüzde 22,5 artışla ABD'ye yapıyoruz. En fazla artış yaşadığımız ülkelere baktığımızda ise Suudi Arabistan'a yüzde 38,8, Birleşik Krallık'a yüzde 27,9, Libya'ya yüzde 45,8 oranında bir ihracat artışımız söz konusu. Gaziantep'in sektörlere göre ihracatına bakıldığında ise yüzde 43,1ile tekstil ilk sırada, ikinci sırada yüzde 28,4 ile tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, üçüncü sırada ise yüzde 10,7 ile kimya ve plastik ürünleri yer alıyor" şeklinde konuştu.



"Gaziantep'in toplam sanayi elektrik tüketiminde geçtiğimiz yılın Ocak-Temmuz dönemine göre yüzde 2,7 artış oldu" diyen Ünverdi, "OSB'deki genel elektrik tüketimi ise Ocak-Ağustos döneminde yüzde 5,4 artış göstermiştir. Ülkemizdeki OSB'lerin toplam elektrik tüketimine bakıldığında yüzde 4'lük bir düşüş yaşanırken, şehrimiz organize sanayi bölgesindeki artış üretimimiz açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.



Konuşmasının sonunda, inşaat ve yapı fuarının 03-06 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirten Ünverdi, tüm iş dünyasını ve Gazianteplileri fuara davet etti.



Konukoğlu'na teşekkür



Meclis toplantısının son bölümünde, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne şampiyonluk yaşatan ve Süper Lig'e taşıyan Adil Sani Konukoğlu'na, Gazi şehrin şahinlerini sembolize eden plaket takdim etti.



"Hepimiz taşın altına elimizi koyarak, elbirliğiyle şehrimizin takımına sahip çıkalım"



Plaketten dolayı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kuruluna teşekkür eden Adil Sani Konukoğlu da, gururlu ve mutlu olduklarını belirterek, "Görevde olduğumuz süre içerisinde bir ve beraber hareket ettiğimiz yönetim kurulu üyeleri ile kulüp teknik ve idari personelimize, bütün taraftarlarımıza, hemşehrilerime, spor camiasına teşekkür ederim. Yeni yönetime de çalışmalarında başarılar diliyorum. Bundan sonra da hepimiz taşın altına elimizi koyarak, elbirliğiyle şehrimizin takımına sahip çıkalım, destek olalım" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA