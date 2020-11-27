Gaziantep'te istihdam edilecek çalışan için sanayiciye yüzde 70 maaş desteği

Gaziantep'te, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumunun (GIZ) yürüteceği ortak çalışma kapsamında, Oda üyelerinin istihdam edeceği yeni çalışanlar için 6 ay boyunca yüzde 70 maaş desteğinin sağlanacağı bildirildi.

Gaziantep'te, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumunun (GIZ) yürüteceği ortak çalışma kapsamında, Oda üyelerinin istihdam edeceği yeni çalışanlar için 6 ay boyunca yüzde 70 maaş desteğinin sağlanacağı bildirildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, GSO'ya bağlı olan Mesleki Eğitim Merkezinin (GSO-MEM) sanayicilerin ihtiyacı olan kalifiyeli eleman yetiştirerek imalat sanayisine ve ihracatın gelişmesine destek olmaya devam ettiğini belirtti.

Kentte yeni yılda yeni bir projeye başlayacaklarını ifade eden Üniverdi, "Proje kapsamında, GSO üyesi işletmelere istihdam edecekleri çalışanlar için 6 ay boyunca yüzde 70 maaş desteği verilecek. GIZ ile birlikte yürütülecek proje ile GSO-MEM'de eğitim alan kursiyerlerin ocak ve şubat ayından başlamak üzere, çalışan maaşının işverene maliyetinin yüzde 70'lik kısmı 6 ay boyunca proje tarafından karşılanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronaviürüs (Kovid-19) salgını sürecinde sanayicilere destek verilmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Türk Standartları Enstitüsünce (TSE) verilen uluslararası niteliğe sahip 'COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ne de sahip olan GSO-MEM'de sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda mesleki eğitimler verilecek. Bu amaçla örtülü elektrot ve ark kaynakçısı, giyim, halı konfeksiyon, trikotaj, elektrikçi, mekanikçi, bilgisayar destekli çizim, ambalaj ve paketleme, PVC ve plastik elemanı gibi alanlarda düzenlenen kurslardan kursiyer talep eden firmalar form doldurarak taleplerini iletmeleri gerekiyor. Salgının da etkisiyle zorlukların yaşandığı bu süreçte üyelerimizi bu destekten yararlanmaya davet ediyorum. Sağlanacak destek sanayicilerimizin personel ihtiyacının karşılanmasına ve iş imkanı oluşturulmasına katkıda bulunacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir