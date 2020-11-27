Gaziantep'te istihdam edilecek çalışan için sanayiciye yüzde 70 maaş desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te istihdam edilecek çalışan için sanayiciye yüzde 70 maaş desteği

27.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:48
Gaziantep'te istihdam edilecek çalışan için sanayiciye yüzde 70 maaş desteği

Gaziantep'te, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumunun (GIZ) yürüteceği ortak çalışma kapsamında, Oda üyelerinin istihdam edeceği yeni çalışanlar için 6 ay boyunca yüzde 70 maaş desteğinin sağlanacağı bildirildi.

Gaziantep'te, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumunun (GIZ) yürüteceği ortak çalışma kapsamında, Oda üyelerinin istihdam edeceği yeni çalışanlar için 6 ay boyunca yüzde 70 maaş desteğinin sağlanacağı bildirildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, GSO'ya bağlı olan Mesleki Eğitim Merkezinin (GSO-MEM) sanayicilerin ihtiyacı olan kalifiyeli eleman yetiştirerek imalat sanayisine ve ihracatın gelişmesine destek olmaya devam ettiğini belirtti.

Kentte yeni yılda yeni bir projeye başlayacaklarını ifade eden Üniverdi, "Proje kapsamında, GSO üyesi işletmelere istihdam edecekleri çalışanlar için 6 ay boyunca yüzde 70 maaş desteği verilecek. GIZ ile birlikte yürütülecek proje ile GSO-MEM'de eğitim alan kursiyerlerin ocak ve şubat ayından başlamak üzere, çalışan maaşının işverene maliyetinin yüzde 70'lik kısmı 6 ay boyunca proje tarafından karşılanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Kafalar yine karışık! Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar
Kafalar yine karışık! Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar
Bir ay içinde hamile bıraktığı 6 kadınla yan yana gelip poz verdi
Bir ay içinde hamile bıraktığı 6 kadınla yan yana gelip poz verdi

Yeni tip koronaviürüs (Kovid-19) salgını sürecinde sanayicilere destek verilmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Türk Standartları Enstitüsünce (TSE) verilen uluslararası niteliğe sahip 'COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ne de sahip olan GSO-MEM'de sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda mesleki eğitimler verilecek. Bu amaçla örtülü elektrot ve ark kaynakçısı, giyim, halı konfeksiyon, trikotaj, elektrikçi, mekanikçi, bilgisayar destekli çizim, ambalaj ve paketleme, PVC ve plastik elemanı gibi alanlarda düzenlenen kurslardan kursiyer talep eden firmalar form doldurarak taleplerini iletmeleri gerekiyor. Salgının da etkisiyle zorlukların yaşandığı bu süreçte üyelerimizi bu destekten yararlanmaya davet ediyorum. Sağlanacak destek sanayicilerimizin personel ihtiyacının karşılanmasına ve iş imkanı oluşturulmasına katkıda bulunacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

İlgili Haberler

TÜİK-İstihdam yüzde 2.6 arttı, çalışılan saat yüzde 3.6 azaldı
TÜİK-İstihdam yüzde 2.6 arttı, çalışılan saat yüzde 3.6 azaldı
Turkcell'in 2020 istihdam hedefi 7 bin yeni çalışan
Turkcell'in 2020 istihdam hedefi 7 bin yeni çalışan
Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik yeni destek paketi için çalışma başlattı
Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik yeni destek paketi için çalışma başlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Hadise Alişan Enes Batur Gonca Vuslateri
Spor Caner Erkin Deniz Türüç Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Kasım Malatya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te istihdam edilecek çalışan için sanayiciye yüzde 70 maaş desteği - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 16:05:22. #1.15#
title