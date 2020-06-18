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GSO'dan Türk Eximbank işbirliğinde, "Ekonomi günlüğü" paneli

Gaziantep Sanayi Odası ve Türk Eximbank Gaziantep Şubesi işbirliğinde video konferans sistemi üzerinden "Ekonomi Günlüğü" konulu panel düzenlendi.

GSO'dan Türk Eximbank işbirliğinde,
18.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:18

Gaziantep Sanayi Odası ve Türk Eximbank Gaziantep Şubesi işbirliğinde video konferans sistemi üzerinden "Ekonomi Günlüğü" konulu panel düzenlendi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'nin moderatörlüğünü yaptığı panelde, Türk Eximbank Gaziantep Şube Müdürü Metin Çelik, Müdür Yardımcıları Murat Daşkıran ve Mehmet Yalçın, Korona virüs (COVID-19) sürecinde Türk Eximbank destekleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Adnan Ünverdi, "Pençe-Kartal operasyonundan sonra Pençe-Kaplan operasyonu ile vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bekası için terör örgütüne yönelik mücadele veren şanlı ordumuza Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Allah kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

"Ordumuzun cephede verdiği mücadeleyi bizler de iş dünyası olarak ekonomi cephesinde veriyoruz" diyen Adnan Ünverdi, "Bu süreçte bize destek veren Türk Eximbak'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci elbirliğiyle birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu.

Katılımcılara Gaziantep sanayisi hakkında bilgiler veren Ünverdi, "Gaziantep 2019 yılını 7,5 milyar dolar rekor ihracatla kapatmış, 2020 yılına en iyi ocak ayı ihracatı ile başlamış, artış şubat ayında da devam etmiş ancak salgının etkileri ilk olarak mart ayında görülmüş ve mart ayı ihracatı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 4,9 azalmıştır. Nisan ve mayıs aylarında ihracattaki düşüş oranları daha fazla hissedilmiştir. Buna rağmen Gaziantep'in ihracatı Türkiye ortalamasının hep üstünde olmuş ve ocak-mayıs döneminde en fazla ihracat yapan 10 il arasında en az ihracat kaybı yaşayan il Gaziantep olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kentin ihracatının artmasında, ihracatçıların güçlenmesinde Türk Eximbank'ın geçmişten bugüne çok büyük destekleri bulunduğunu kaydeden Ünverdi, "Bu süreçte sizler de özveriyle çalışıyor, ihracatçılarımızın bu zor günleri atlatması için finans imkanları sunuyorsunuz. İhracatımızda finansmanın kesintisiz bir şekilde devam etmesi bugünlerde daha da fazla önem taşıyor. Türk Eximbank'ın son yıllarda ihracatçılarımızı ve reel sektörümüzü artan bir hızla desteklemesinden memnuniyet duyduğumuzu da belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Ünverdi, salgının ülkemizde görülmeye başlamasıyla, Türk Eximbank'ın birçok kolaylık yaparak ihracatçılara nefes aldırdığına dikkati çekerek, "İlk olarak, sevk öncesi ihracat kredilerinin vadelerinde uzatmaya giderek firmalarımıza kolaylık sağlandı.

Yine bu dönemde ihracatçılarımıza 'stok finansman destek paketi' adı altında yeni bir destek uygulaması başlatılarak, sipariş iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle stoklarını satamayarak taşımak zorunda kalan ihracatçılarımıza kredi imkanı getirildi. Ayrıca banka teminatının yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile de kredi kullandırılmaya başlandı. Bütün bu uygulamalar için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yeni normal döneminde de Türk Eximbank'ın sanayimizin en güçlü iş ortağı olacağına yürekten inanıyoruz. Mevcut ihracat pazarlarının yanı sıra salgın sonrası oluşacak yeni tedarik zincirlerinin ülkemiz için yeni ihracat fırsatları oluşturacağını düşünüyoruz. Salgının ilk çıktığı Çin'den uzaklaşma olduğundan dolayı ülkemiz ve Gaziantep çok daha öne çıkacak ve daha fazla ihracat yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Türk Eximbank Gaziantep Şube Müdürü Metin Çelik de, salgın sürecinde verilen destekler hakkında açıklamalarda bulunarak ihracatçılarla omuz omuza vererek bu süreci atlatmaya gayret ettiklerini söyledi.

Firmalara en hızlı şekilde destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Çelik, "Firmalarımızın işlerinin aksamaması için personellerimizle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türk ihracatına destek veren bir kurum olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhracatçılarımızın taleplerini karşılayarak uluslararası rekabette güçlerini arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Geçen yıl Türkiye'nin ihracatına 44,1 milyar dolar destek verdiklerini dile getiren Çelik, "Bunun 17,5 milyar doları sigorta, 27 milyar doları da maddi destek şeklinde gerçekleşti. Bu yıl ise hedefimiz 50 milyar dolar. Bu kararı salgın sürecinden önce almış olsak da bu hedeften vazgeçmedik. Var gücümüzle bu hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. 12 bin 500 den fazla firmaya hizmet veriyoruz. Bunun 9 binden fazlası KOBİ niteliği taşımaktadır" dedi.

Mayıs 2020 itibariyle Gaziantep'e 425 milyon dolar kredi desteği verdiklerini aktaran Çelik, "250 milyon dolar sigorta desteğiyle birlikte bu rakam 675 milyon dolara ulaşıyor. COVID-19 sürecinde vadesi gelen kredilere 3 ay erteleme yaptık. Buna rağmen Gaziantepli ihracatçılar salgın sürecinde üzerini düşeni yaptılar. Ödemelerini zamanında gerçekleştirdiler. Taahhütlerini kapattılar. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. Firmalarımızın bu yaklaşımı takdire şayandır. İhracatçılarımız her zaman yanlarında olduğumuzu bilsinler. Biz de sorumluluğumuzu bilerek var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin de desteğiyle inşallah daha güzel günlere ulaşacağız" diye konuştu.

Sanayicilerden gelen soruları da yanıtlayan Çelik, düzenlenen panelden dolayı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kuruluna teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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