GSO'dan stok finansmanı desteği için çağrı Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, korona virüs salgının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içerisinde yer alan ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmesi için açıklanan paketin ivedilikle devreye alınması...

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, korona virüs salgının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içerisinde yer alan ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmesi için açıklanan paketin ivedilikle devreye alınması gerektiğini söyledi.

Gaziantep'in ihracattaki başarısına dikkati çeken ve 6. büyük ihracatçı kent olduğunu belirten Ünverdi, Gaziantep'in ihracata dayalı bir üretim yapısına sahip olduğunu ve sürdürülebilirliğini sağlayabilmesi için desteklerin hızla firmalara ulaştırılması gerektiğini belirtti. Gaziantep'in ihracattaki başarısıyla her zaman övündüklerini ve 2 milyar dolar dış ticaret fazla veren bir kent olduğunu kaydeden Ünverdi, korona virüsün etkisi ile ihracatçı firmaların zor günler yaşadığını Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde açıklanan stok finansman desteğinin ivedilikle uygulamaya alınması gerektiğinin altını çizerek, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı kapsamında alınan kararlar arasında bulunan, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansman desteği verilmesi için açıklanan paketin acil olarak detaylarının belirtilip, tüm finans kuruluşları tarafından firmalarımızın kullanımına sunulması gerekmektedir. Çoğu ülke sınır kapılarını kapattı. Bu da ihracatımızda yavaşlama ve aksamalara neden oldu. İhracatçı firmalara yönelik hazırlanan stok finansman desteği ihracatçı firmalarımızın yaralarını sarmasında önemli bir kaynak olabilir" dedi.

Bankacılık sektörüne de seslenen Ünverdi, bankaların yaklaşımı ile ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, "Geçmişte de krizler yaşadık. Ağustos 2018'de döviz kurunda yaşanan manipülasyon sürecinde de maalesef bankalarımız reel sektöre gereken desteği sunmadılar ve kötü bir imtihan verdiler. Nihayetinde o günler geride kaldı. Biz o zaman da reel sektörle finans sektörü birlikte yürümeli demiştik. En nihayetinde o dönem bir şekilde atlatıldı. Bugün de sadece ülkemiz değil, tüm dünya korona virüs nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Hepimiz bir sınav veriyoruz. Bankalarımız bu kez aynı hataya düşmeden reel sektörün yanında olsunlar. Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) sağladığı kefaletlerin bakiye tutarı 250 milyar TL'den 500 milyar TL'ye yükseltilmesine rağmen bankalar limit yok, sistem yok gibi farklı mazeretlerde bulunmasınlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA