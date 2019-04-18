Gso'dan Şimşek ve Yönetim Kuruluna Ziyaret

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis divanı ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GAOSB Başkanlığına seçilen Cengiz Şimşek ve yeni yönetim kurulunu kutlayarak, başarılar diledi.

Sanayiciler olarak amaçlarının Gaziantep'i üretim ve ihracat noktasında hep yukarıya taşımak olduğunu belirten Konukoğlu, "İnşallah Sayın Cengiz Şimşek ve yönetim kurulu, organize sanayi bölgesini mevcut durumdan daha ileriye taşıyacak. Bizler de kendilerine her zaman destek olacağız. Bundan önceki başkanlarımıza, yönetim kurullarına ve sanayimizin gelişmesine katkıda bulunan, emek veren herkese de ayrıca teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

GSO Başkanı Ünverdi de Şimşek ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, "Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip kentimiz bu zamana kadar sanayi ve üretimdeki başarısıyla hep söz sahibi oldu. Bundan sonra da yüksek teknolojili, katma değerli üretimle mevcut rakamlarımızı hep birlikte daha da üst sıralara çıkartmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

GSO heyetine ziyaretleri için teşekkür eden GOSB Başkanı Şimşek de yeni dönemde sanayicilerle ortak akıl çerçevesinde GAOSB'ye en iyi hizmeti verme gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA