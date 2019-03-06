Gso'dan İstihdam Seferberliğine Destek Çağrısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, istihdam seferberliğine destek çağrısında bulunarak, "Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun." dedi.

Ünverdi, GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Önceki yıl istihdam seferberliğinde, kamu-özel sektör olarak el ele vererek 1,5 milyon ilave istihdam sağlandığını dile getiren Ünverdi, "Kamu-özel sektör el ele verdi mi yapılamayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum, İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın." dedi.

Ünverdi, İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu ve bunların çoğunun "tarihi destekler" olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın 3 ay ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. İkincisi de herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Eğer bir işveren, işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa, çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor."

Tüm bu teşviklere ilişkin detaylara "istihdamseferberligi.org" adresinden ulaşabileceğini kaydeden Ünverdi, teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticiler kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düştüğüne dikkati çekti.

Ünverdi, tüm işverenlere çağrıda bulunarak, "Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar oldu." ifadelerini kullandı.

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş ise dünyada istihdama yönelik en güçlü teşviklerin Türkiye'de verildiği kaydetti.

Kaynak: AA