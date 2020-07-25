GSO'dan İhracat Akademesi eğitimi Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi iş birliğiyle kentteki firmalara yönelik İhracat Akademisi düzenlenecek.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi iş birliğiyle kentteki firmalara yönelik İhracat Akademisi düzenlenecek.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı açıklamada, bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek olan İhracat Akademisiyle firmaların kendi ihracat istihbarat ofisini kurabileceklerini ve dışarıdan hizmet almadan ihracat süreçlerini kendilerinin yönetebileceklerini belirtti.

Kentteki ihracatçı firmaların en önemli konusu dünyada pazar bulma olduğuna dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Firmalarımız akademi kapsamında kuracakları ofis ve eğitim alan personeller sayesinde pazara çok daha yakın olacaklar. Firmalar, yeni müşterilere ulaşma, sürece hakim olma ve maliyetler konusunda avantajlı hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Ünverdi, e-ihracata önemli katkıları sunması hedeflenen projeyle, GSO kayıtlı 12 firmaya 2 ay danışmanlık hizmeti verileceğini ve firmaların bünyesinde ihracat istihbarat birimlerinin oluşturulacağını aktardı.

Akademi kapsamında personellere teorik ile uygulamalı dış ticaretin yanı sıra ticaret istihbarat konularında eğitim alacağına değinin Ünverdi, şunları kaydetti:

"Gaziantepli firmaları dış pazarda güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Firmalarımızın dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması, ürettikleri ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amacıyla İhracat Akademisi projemiz büyüyerek devam etmektedir. Özellikle salgınla dijitalleşmenin öne çıktığı, e-ticaret pazarının hızla büyüdüğü bir dönemde e-ihracat alanında da fırsatlar bizi bekliyor. "

UNDP Saha Koordinatörü Seracettin Yüzgülen ise GSO'nun çok önemli ve değerli buldukları İhracat Akademisi projesini desteklediklerini bildirdi.

Kaynak: AA