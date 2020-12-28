GSO'dan fidan bağışı
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GSO'dan fidan bağışı

28.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:02
GSO'dan fidan bağışı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından her bir meclis üyeleri adına Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Hatıra Ormanı'na 10'ar fidan bağışında bulunuldu.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından her bir meclis üyeleri adına Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Hatıra Ormanı'na 10'ar fidan bağışında bulunuldu.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, pandemi sebebiyle bu yıl meclis üyeleriyle bir araya gelemediklerini, yılbaşı hediyesi olarak GAGİAD ormanına 10'ar fidan bağışladıklarını kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaşam kaynağı olan doğayı sevmenin ve gelecek nesillere doğa sevgisini aşılamanın önemli olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğaya olan sevgisi ve hassasiyetine işaret eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Büyük Önder Atatürk'ün, Atatürk Orman Çiftliği için kullandığı, 'Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Burasını öyle ağaçlandırınız ki kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu fark etsin' sözleri ve 'Dal kesilmeyecek, köşk kaydırılacak' diyerek, çınar ağacının dallarını kestirmek yerine Yalova'daki yazlık köşkünü raylar üstünde taşıtması tüm dünyaya örnek olmuş, doğanın ve yeşilin önemini bizlere en güzel şekilde anlatmıştır. GSO yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile birlikte bizler de bu anlayışla meclis üyelerimize böyle bir hediyemiz olsun istedik. Bin bir rengini cömertçe sunan, yaşam kaynağımız bu güzel topraklara bir nebze katkımız olabiliyorsa ne mutlu hepimize. Bize bu imkanı veren GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer nezdinde yönetim kuruluna, üyelerine ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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