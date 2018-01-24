Gso'dan "E-ticaret" Atağı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adil Sani Konukoğlu, üye firmaların ihracatlarının artırılması ve e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla iki e-ticaret sitesi kuracaklarını belirtti.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Konukoğlu Odanın meclis toplantısında yaptığı konuşmada, kent ihracatının geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 4,8 arttığını, Gaziantep'in en fazla ihracat yapan iller arasında 6'ıncı sırada yer aldığını bildirdi.

Kentte enerji tüketiminin ve sigortalı çalışan sayısının da arttığına dikkati çeken Konukoğlu, en fazla marka ve patent başvurusu yapan iller arasında 5'inci sırada bulunduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle "Kadın Girişimcilik Destek Merkezi" projesini hazırladıklarını belirten Konukoğlu, önümüzdeki günlerde buna dair protokolün imzalanarak çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Bölge illerinden İskenderun Limanı'na ulaşımı kolaylaştıracak Amanos Tüneli Projesi'nin de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yatırım programına alındığını belirten Konukoğlu, buna ilişkin ihalenin bu yıl içinde yapılacağını bildirdi.

İhracatı artırmaya dönük projeler geliştirdiklerini vurgulayan Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Firmalarımız, ihracatlarının artırılması ve e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla iki e-ticaret sitesine üye yapılacak. globalpiyasa.com ile firmalar bir yıl boyunca 800'e yakın ürününü fotoğraflarla, videolarla sayfada sergileyebilecek. Firma ürünlerine yönelik dijital kataloglar ve özel showroomlar oluşturabilecek. İkinci site olan tradeatlas.com ile de bir yıl boyunca firmalarımız ürettikleri ürünün ismini veya Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu numarasını sitenin veri tabanında aratarak 46 ülkeden söz konusu ürünü ithal eden firmaların detaylı bilgilerine ulaşabilecek. Ayrıca katılımcı firmalar için e-ticaret konusunda özel eğitimler ve danışmanlık programları düzenlenecek."