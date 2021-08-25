Gaziantep'ten sel felaketinin yaşandığı illere 2 tır yardım
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Gaziantep'ten sel felaketinin yaşandığı illere 2 tır yardım

Gaziantep'ten sel felaketinin yaşandığı illere 2 tır yardım
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) üyeleri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere topladığı 2 tır yardımı afet bölgesine gönderdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) üyeleri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere topladığı 2 tır yardımı afet bölgesine gönderdi.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, Gazianteplilerin her zaman böylesi zor zamanlarda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti.

Gaziantep'ten afet bölgeleri için destek kampanyası başlatıldığını ve bu noktada GSO olarak hemen harekete geçtiklerini aktaran Ünverdi, "Ülke ve millet olarak böylesi günlerde hepimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Biz de bunun gereği olarak hemen organize olduk ve içerisinde yardım malzemelerin olduğu TIR'ları afet bölgesindeki kardeşlerimize gönderdik." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte de ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını anlatan Ünverdi, şunları kaydetti:

"Üyelerimizle irtibata geçerek öncelikli ihtiyaçlar olan gıda, temizlik, hijyen, giyim, halı, ayakkabı, bot ve çizme gibi malzemeleri tedarik ettik. Valiliğimiz himayesinde yapılan organizasyonla tırları gönderdik. Bu güzel organizasyona öncülük eden Sayın Valimiz Davut Gül'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e, AFAD'a, bütün üyelerimize, firmalarımıza ve emeği olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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