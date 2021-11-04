GSO'da, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) öncülüğünde kurulan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, firmaların Yeşil Mutabakata hazırlanmasında yürütülecek süreç, hazırlık çalışmaları ve yol haritası üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'te 5 binin üzerinde işletmenin faaliyet gösterdiğini, kent ihracatının büyük bölümünün Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu'nu kurduklarını söyledi.

"Kurumlarımız ile yeni adımlar atarak daha hızlı ilerleyebiliriz"

Yeşil Mutabakatın Gaziantep ve ülke ihracatının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan Ünverdi, "Gaziantep 155 alanda binlerce ürün üreten, sanayi kapasitesi açısından bölgenin ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Bundan dolayı ilimizdeki üniversitelerimiz, oda ve borsalarımız ile el ele vererek şehrimizin bu başarısını devamlı kılmak için Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Bu yolda kurumlarımız ile birlikte yeni adımlar atarak daha hızlı ilerleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte de kentimizdeki kurumlar ile beraber daha kapsamlı organizasyonlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Toplantımızın çok önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Toplantı, Yeşil Mutabakat ile ilgili yapılan sunum, kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından sona erdi. Gaziantep firmalarının yeşil mutabakat ile birlikte sanayide ve ihracatta değişen rekabet kurallarına uyumunu sağlamak ve ihracatta sürdürülebilirliği hakim kılmak amacıyla kurulan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu'nun ilk toplantısına, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Saygılı, SANKO Üniversitesi Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkan Vekili Hamit Öztürkmen, Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Caner Çelikkol, Gaziantep Ticaret Borsası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Serkan Doğruer, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Sistemleri Sorumlusu Cihangir Barışık katıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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