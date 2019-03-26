Gso'da Teknoloji Toplantısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile BMC Motor işbirliğinde "Kara ve Hava Araç Motorlarında Teknoloji Geliştirme Ekosistemi" konulu toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adanan Ünverdi, "Teknolojide Gaziantep olarak kabuğu kırmaya çalışıyoruz. Orta ve düşük teknolojilerden ileri teknoloji üretimlere geçmek için projeler geliştiriyoruz" dedi.

GSO-Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantı, BMC Motor CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dur, akademisyenler, sanayiciler ve üniversite öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Gaziantep'in bir sınır şehri olmasına rağmen 6 organize sanayi bölgesi ile Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip kenti olduğunu dile getiren Ünverdi, Gaziantep'in makine sanayisindeki tecrübesi ve altyapısı ile savunma sanayisinde de önemli bir merkez haline gelebileceğini kaydetti. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde yer almak istediklerinin altını çizen Ünverdi, "Ülkemizin ihtiyacı olan yerli ve milli teknolojilerin üretilmesinde BMC önemli çalışmalara imza atıyor. Bu sebeple kendilerini tebrike diyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah Gaziantepli firmalarımız da bu sürece dahil olacaklar ve Altay Tankı'nın geliştirilmesinde Gaziantepli firmalarımız da yer alacaklar" diye konuştu.

"Gaziantep teknoloji üretimlerine entegre olabilecek güce sahip"

BMC Motor CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dur da yaptığı sunumda, amaçlarının sadece bir teknolojiyi yapmak değil, onu sürdürebilecek bir ekosistem oluşturmak olduğunu belirterek, yapmış oldukları kara ve hava araç projeleri hakkında bilgiler verdi. Gaziantep'in teknoloji üretimlerine entegre olabilecek güce sahip olduğunu dile getiren Osman Dur, özellikle Altay Tankı'nın prototipinin geliştirilmesinde Gaziantepli makinecilerin altyapı ve deneyimleriyle bu süreçte yer alabileceklerini ifade etti.

Üniversiteler ile makine sanayicileri işbirliğinde Altay Tankı'nın üretilemeyen bazı parçalarının Gaziantep'te üretilebileceğini ve maliyetinin proje kapsamında karşılanacağını dile getiren Dur, parça üretimini yapabileceğine inanan firmalara ve akademisyenlere projede yer almaları için çağrıda bulundu. Dur, "Gaziantepliler biz de varız derlerse biz varız. Özellikle halihazırda üretimini yapamadığımız üretimlerde kendilerini işbirliği yapmak için projemize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Osman Dur, konuşmasının sonunda şehirlerin güçlü oldukları alanlarda araştırma merkezi kurmasının önemli olduğunu vurgu yaparak, Gaziantep'in de öne çıktığı bir alanda bir onursal araştırma merkezi kurması ve bu alanda ihtisaslaşması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Programın sonunda Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adanan Ünverdi, BMC Motor CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dur'a plaket takdim etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA