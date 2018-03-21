Gso'da Seçim Öncesi Son Meclis Toplantısı Yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) mart ayı meclis toplantısı, Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, danışma ve meclis üyelerinin katılımıyla Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu başkanlığında yapıldı.

Zeytin Dalı operasyonunda vatanın bekası için şehit olanlara şükranlarını sunarak toplantıyı açan Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, "Türk ulusunun yeniden dirilişinin sembolü olan Çanakkale Zaferi'nin 103'üncüYıldönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Vatan için canlarını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum" dedi.

Önceki gün vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'i de rahmetle anan Topçuoğlu, "Gaziantep'in yetiştirdiği devlet adamlarından değerli ağabeyimiz Hasan Celal Güzel'i kaybettik. Allah rahmet eylesin. Şehrimize ve ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.

Nisan ayında yapılacak oda seçimlerinin hayırlı olmasını dileyen Topçuoğlu, "GSO Meclisimizin 2013-2018 döneminin son meclis toplantısını yapıyoruz. Beş yıllık süreçte birlik beraberlik içerisinde çok başarılara hep beraber imza attık. GSO Meclisi hem Gaziantep hem de Türkiye içerisinde uyumlu, katılımcı ve üretken bir meclis olarak takdir görmüştür. Odamızın çalışmalarında destek olan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Adil Sani Konukoğlu ve yönetim kurulu üyelerimiz, Gaziantep'in ve sanayinin başarısı için çok çaba sarf ettiler. Fedakarca çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Eğitimin önemi bizler için birinci özellik"

Gaziantep Sanayi Odası için eğitimin en önemli birinci özellik olduğunu kaydeden Topçuoğlu, "Gaziantep'te bakanlarımızın, valimizin, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın ve özellikle sanayi odası ile diğer sivil toplum örgütlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilecek olan Bilişim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulması konusunda son noktaya gelindi. Gaziantep sanayisi için çok önemli bir eğitim kurumu olacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Ordumuzla gurur duyuyoruz"

Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da geçtiğimiz Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutlayarak, "Çanakkale Zaferinin 103'üncü Yıldönümünü kutladığımız gün, ordumuz girilemez denilen Afrin'e girip Türk Bayrağı'nı göklere çekmiştir. Bundan dolayı Mehmetçiklerimize minnettarım" sözlerine yer verdi.

"Çanakkale Savaşı'ndaki şehitlerimiz olmasaydı, Zeytin Dalı harekatında ve daha önceki Fırat Kalkanı harekatındaki şehitlerimiz olmasaydı bugün burada bu huzuru bulamazdık. Şehitlik mertebesine erişenlerin rabbim mevkilerini a'la (en yüksek) eylesin" diyen Konukoğlu, "Nisan ayı içerisinde yapılacak olan oda seçimlerinin Gaziantep'e ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Türkiye genelinde oda organlarına seçilecek olan arkadaşlarımıza da yeni görevlerinde başarılar dilerim.Öncelikle tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Acısıyla tatlısıyla 5 yıl geçirdik. Bu dönem içerisinde çok önemli işlere beraberce imzamızı attık. Bizler sizlerin verdiği destek ve güç ile buradayız. Hepinize şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Kadın Girişimci Destek Merkezi binasının ihalesinin gerçekleştiğini müjdeleyen Konukoğlu, inşaat çalışması bittikten sonra merkezden girişimci kadınların faydalanabileceğini bildirdi.

Gaziantep'in ekonomik verileri

Gaziantep ekonomisini de değerlendiren Konukoğlu, "İhracatımız yılın ilk iki ayında, önceki yılın aynı dönemine göre 5,4 oranında arttı. En fazla ihracat yapan iller arasında Gaziantep altıncı sırada bulunuyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 113 olup, bu kategoride dördüncü sıradayız. Her zaman dediğimiz gibi biz döviz getiren bir şehiriz. 2018 yılının ilk iki ayında Gaziantep'ten 160 ülkeye ihracat yapıldı" diye konuştu.

"Birlik ve beraberlik olmayan yerde iş çıkmaz"

GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise GSO Meclisi'nin 2013-2018 döneminde uyumlu ve başarılı çalışma sergilediğinin altını çizerek, teşekkür etti. Konukoğlu, "Birlik ve beraberlik olmayan yerde iş çıkmaz. GSO Türkiye'de en gözde odalar arasında bulunuyor" diyerek, bu durumun bunun uyumlu çalışılmasından kaynaklandığını belirtti. - GAZİANTEP