Gaziantep'te "kimya ve plastik kümesi ihtiyaç analizi toplantısı" yapıldı
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Gaziantep'te "kimya ve plastik kümesi ihtiyaç analizi toplantısı" yapıldı

Gaziantep'te 'kimya ve plastik kümesi ihtiyaç analizi toplantısı' yapıldı
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odasının (GSO) düzenlediği kimya ve plastik kümesi ihtiyaç analizi toplantısı, video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odasının (GSO) düzenlediği kimya ve plastik kümesi ihtiyaç analizi toplantısı, video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO Genel Sekreter Yardımcısı Sermest Çapan, danışmanlık firması uzmanları ve küme üyesi firmaların katıldığı toplantıda, ihtiyaç analizine ilişkin firmalar ile yapılan görüşme süreci ve bundan sonra izlenecek yol haritası değerlendirilerek bilgilendirme yapıldı.

Ur-Ge projeleri hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, değerlendirme anketiyle ilgili katılımcılara bilgiler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Genel Sekreter Yardımcısı Sermest Çapan, plastik ve kimya sektörünün Gaziantep ve ülke ihracatında ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Kimyevi maddeler ve mamullerinin Ocak-Nisan 2021 döneminde Gaziantep'ten en fazla ihraç edilen ürünler arasında 4. sırada yer aldığını ifade eden Çapan, şunları kaydetti:

"Ülke ve kent ihracatımızda önemli bir payı olan kimya ve plastik sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirerek sorunlarını, beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit etmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında sektörün kümelenme potansiyelini, firmaların yenilik ve ihracat fırsatlarını detaylı olarak değerlendirip raporlandıracağız. Ayrıca Ur-Ge ve Hiser projelerimiz ile firmalarımızın ihracat kapasitelerini ve rekabetçilik seviyelerini artırmayı amaçlıyoruz. Odamızın projeleri ile sektördeki firmaların yurt dışı pazarlara açılabilmeleri, ortak stratejilerin oluşturulması, eylem planlarının hazırlanması ve yurt içinde ve dışında pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor."

Toplantı, katılımcılar ve firma temsilcileri tarafından sektöre dair yapılan değerlendirmeler ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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Gaziantep'te "kimya ve plastik kümesi ihtiyaç analizi toplantısı" yapıldı - Haberler Ekonomi
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