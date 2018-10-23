Gso Başkanı Ünverdi, TOBB Heyetiyle Endonezya'da

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, oda ve borsa başkanlarından oluşan heyetle Endonezya'da çeşitli iş görüşmeleri ve toplantılara katıldı.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında İslam Odası Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılan Ünverdi, Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Cakarta'da düzenlenen toplantıda ?Gaziantep'in sanayisi ve üretimi hakkında katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu.

Endonezya Ticaret Bakanı Dr. Enggartiasto Lukita ile de bir araya gelen heyet, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artması için yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

Açıklamada ziyarete ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Ünverdi, Gaziantep ve ülke ekonomisinin tanıtımı noktasında verimli bir ziyaret programı gerçekleştirildiğini belirterek, bu tür organizasyonların, kentler ve ülkeler arasında ticari köprüler kurulması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Toplantılarda geniş yelpazede üretim yapan Gaziantep'in sanayi ve ticaret gücünü anlatma fırsatı bulduklarını dile getirerek, "İnşallah yapılan bu görüşmelerin olumlu yansımalarını yakın zamanda görürüz. Amacımız kentimizin ve ülkemizin üretim ve ihracat rakamlarını daha yukarılara çıkartmaktır. Bu anlayışla Endonezya'da devlet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası ile bir araya geldik." dedi.