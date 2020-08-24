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GSO Başkanı Ünverdi'den teşvik açıklaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, 3. bölgede yer alan Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Nurdağı, Karkamış, Araban ve Yavuzeli ilçelerinde yapılacak olan yatırımların 4. bölge destekleri kapsamına alınmasının memnuniyet yarattığını bildirdi.

GSO Başkanı Ünverdi'den teşvik açıklaması
24.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:57

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, 3. bölgede yer alan Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Nurdağı, Karkamış, Araban ve Yavuzeli ilçelerinde yapılacak olan yatırımların 4. bölge destekleri kapsamına alınmasının memnuniyet yarattığını bildirdi.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, Bakanlar Kurulu'nun kararı ile yürürlüğe giren yatırımlardaki devlet yardımları hakkındaki kararda değişiklik yapıldığını belirtti.

Buna göre Gaziantep'in merkez ilçeleri dışında yer alan ilçelerde yapılacak yatırımlarda devlet desteklerinin artırıldığını anlatan Ünverdi, karar kapsamında yatırımların şehir merkezinden uzak bölgelere de yapılmasının teşvik edileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teşvik mevzuatına göre, 3. bölgede yer alan Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Nurdağı, Karkamış, Araban ve Yavuzeli ilçelerimiz yapılacak olan yatırımlar da bir alt bölge olan 4. bölge desteklerinden faydalanabilecek. Söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise 2 alt bölge olan 5. bölge desteklerinden faydalanabilecek. Bu doğrultuda Oğuzeli OSB, Nizip OSB, İslahiye OSB'de yapılacak yatırımlar 5. bölge teşviklerinden faydalanacak ve bu bölgelere olan ilginin artması sağlayacak. Bu anlamda merkez ilçelerimiz dışındaki ilçelerimizdeki üretim ve istihdam daha da hareketlenecek."

Kaynak: AA

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