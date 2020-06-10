GSO Başkanı Ünverdi'den Kovid-19 açıklaması Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bireylerden başlayarak kurum ve işletmelere kadar büyük bir imtihan verildiğini belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bireylerden başlayarak kurum ve işletmelere kadar büyük bir imtihan verildiğini belirtti.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgının etkilerinin, sağlık başta olmak üzere ekonomik anlamda da, en az kayıpla atlatmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Ülke ekonomilerinin ayakta kalmak için tüm kaynaklarını seferber ederek bu süreci atlatmaya çalıştıklarını hatırlatan Ünverdi, şunları aktardı:

"Artılar ve eksiler ülke hanelerine yazılırken 'yeni dünya düzenin' ilk adımları atılıyor. Bu süreçten güçlü çıkanlar, geleceğin öncü aktörleri olacak. Ülke olarak sağlık alanında iyi bir imtihan veriyoruz. Bu sinerjiyle ekonomi alanında da zorlukları atlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gaziantep olarak üretim, ihracat ve istihdamdaki başarımızla örnek gösterilen bir şehir konumundayız."

Salgınla birlikte üretimin çok daha stratejik hale geldiğini ifade eden Ünverdi, Bu dönemde hem ülkemizin hem de dünyanın ihtiyacı olan gıda ve hijyene dayalı koruyucu kumaş üretiminin büyük kısmı şehrimizden karşılanıyor. Koruyucu amaçlı maske, tulum ve benzeri ürünlerde kullanılan dokusuz-örgüsüz kumaşların yüzde 85'i, Türkiye makarna üretiminin yüzde 55'i, irmiğin yüzde 63'ü Gaziantep'ten gerçekleştiriliyor. Şehrimiz makarna üretiminde Avrupa'da ikinci sıra yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Ünverdi, Gaziantep'in ekonomik değer üretmekteki başarısına dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Maalesef son günlerde şehrimiz üzerinde, işletmelerimiz üzerinden bir karamsar hava varmış gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesinde, salgına yönelik firmalarımız tüm tedbirlerini aldılar ve 14 kural çerçevesinde büyük bir titizlikle kurallar uygulanıyor. Sağlığımız önceliğimiz ve inşallah bunun üstesinde de birlikte geleceğiz."

Kaynak: AA