Gso Başkanı Ünverdi'den İhracat Değerlendirmesi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'ten 2019 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranında artışla 1 milyar 821 milyon 345 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "Gaziantep ihracattaki başarısıyla lokomotif kent olmaya devam ediyor. Bu başarının mimarı olan tüm sanayici ve işadamlarımıza teşekkür ediyor, yürekten kutluyorum" dedi.

Gaziantep'in ilk çeyrek ve Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Mart ayı ihracat rakamlarına göre Gaziantep'ten Mart ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 oranında artışla 642 milyon 185 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ve Gaziantep'in iller bazında 6. sırada yer aldığını kaydetti.

Adnan Ünverdi, yılın ilk çeyreğinde ise Gaziantep'ten geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranın artışla 1 milyar 821 milyon 345 bin dolar ihracat yapıldığını dile getirerek, geçtiğimiz yılın Ocak-Mart döneminde Gaziantep'ten 1 milyar 681 milyon 726 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Gaziantep'in tüm zorluklara rağmen ihracatta rekorla kapattığı 2018 yılının ardından 2019 yılına da ihracatta artışla başladığını ve ilk çeyrekte büyük bir başarıya imza attığını dile getiren Ünverdi, "Ülkemizin büyümesi ve bugünün zorluklarının üstesinden gelebilmesinde ihracattaki başarımız çok büyük önem taşıyor. Dünyada daralan piyasa koşullarını da ancak ihracatla aşabiliriz. Bunun için de daha fazla katma değere, markalaşmaya ve yenilikçi ürünlere ihtiyacımız var. Ülke olarak bunu yapacak güce de sahibiz. Yeter ki inanalım, yenilikçi olalım ve harekete geçelim. Gaziantep Sanayi Odası olarak da üretim, istihdam ve ihracatımızı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, projeler geliştiriyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin bundan sonraki süreci doğru değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Ünverdi, katma değerli üretim ve bu üretimi yapabilecek eleman yetişmesi için eğitimde değişim süreci ile birlikte yapısal reformların da hayata geçirilmesiyle hızlı bir toparlanmanın yaşanacağını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA