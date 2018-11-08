Gso Başkanı Adnan Ünverdi'nin Acı Günü

Gso Başkanı Adnan Ünverdi'nin Acı Günü

Gaziantep(İHA) Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’nin annesi Aliye Ünverdi, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Gso Başkanı Adnan Ünverdi'nin Acı Günü

Gaziantep(İHA) Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'nin annesi Aliye Ünverdi, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Merhume Aliye Ünverdi'nin cenazesi Cuma günü Bahaeddin Nakıboğlu Cami'nde kılınacak Cuma namazının ardından Asri Mezarlıkta defin edilecek.

Ünverdi ailesi, taziyeleri ise Şehitkamil Belediyesi'nin 119 Nolu Taziye Evinde kabul edecek. - GAZİANTEP

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