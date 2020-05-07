GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den "e-ticaret" tavsiyesi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle firmalara e-ticaret tavsiyesinde bulundu.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle firmalara e-ticaret tavsiyesinde bulundu.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların teknoloji, fiyat ve konfor gibi unsurların yanı sıra sağlık konusu dolayısıyla e-ticarete daha fazla yöneldiğini ve artık buranın büyük bir pazar olduğunu bildirdi.

Gaziantep'in, üretim gücü ve nihai ürün çeşitliliği dolayısıyla e-ticarette büyük bir avantaj oluşturabileceğine dikkati çeken Ünverdi, "Ayakkabı, triko, penye, plastik enjeksiyona dayalı ev gereçleri, tekstil ürünleri ve son tüketiciye yönelik tüm üretimlerimizi çok daha kolay yoldan tüketicilerle buluşturabiliriz." ifadelerini kullandı.

Salgın dolayısıyla yaşanan durgunluğun önüne geçmek, işletmelerin pazar gücünü artırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını kaydeden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) öncülüğünde Trendyol ile işbirliği protokolü imzaladık. Projeden faydalanmak isteyen firmalarımızın 10 Mayıs'a kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Üreticilerimizi bu zorlu süreçte sunulan avantajlardan faydalanmaya davet ediyorum. Firmalarımızın ayakta kalabilmesi ve sürdürülebilirliği için çağın koşullarına uygun tüm kanalları kullanmaları önem taşıyor. E-ticaret bu anlamda hızla yükselen, çok önemli bir pazar."

Kaynak: AA