Gso Başkanı Adnan Ünverdi 23 Nisan'ı Kutladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 98'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Ünverdi, yayımladığı mesajında, milletçe birlik, beraberlik içinde bu gurur gününü, mutluluk ve coşkuyla yaşadıklarını belirterek, "Bu gurur günü, Milletimizin, öncelikle kendi kurtuluş mücadelesini yönetmeye başladığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin yeniden var oluşunun bir ilanı olan bugünü, en değerli varlıklarımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir" ifadelerini kullandı.

Ülkeyi her alanda daha ileri noktalara taşımak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Ünverdi'nin mesajında, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere yol gösterici olarak koyduğu ilke ve inkılapları doğrultusunda, katma değeri yüksek üretim, istihdam, bilim, teknoloji, sanayi, ticaret ve ekonomide daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışarak koyduğumuz hedeflere ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. Eğitim ve öğretimin kalitesini yükselterek, çocuklarımıza çok daha iyi gelecek sunmamız gerektiğine dikkat çeken Ünverdi mesajında şu görüşlere yer verdi: "Her yıl büyük coşku ile kutladığımız 23 Nisan'ı sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve barış duyguları içinde tüm çocuklarımızla beraber en güzel şekilde paylaşmayı diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin ve TBMM'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, bütün çocuklarımızın tüm Gaziantepli hemşehrilerimizin "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" ifadeleri de yer aldı. - GAZİANTEP