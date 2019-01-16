Gso 2019 Yılının İlk Meclis Toplantısını Yaptı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, aralık ayında, ihracat yapılan ülkeler arasına Grenada'yı da ekleyerek ülke sayısını 180'e çıkardıklarını bildirdi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın 2019 yılı ilk meclis toplantısı, Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Danışma, Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 2019 yılının tüm dünyaya hayır ve bereket getirmesini diledi.

Sanayiciler olarak Gaziantep ve Türkiye için çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini belirten Konukoğlu, "Daha çok üretim, daha çok ihracat yapmak için milli bir görev bilinciyle 7 gün, 24 saat çalışıyoruz, çalışacağız. Ülkemize ve milletimize güveniyoruz. Gaziantep'e ve girişimciliği milli görev kabul eden sanayicilerimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Meclis üyelerine yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek, Gaziantep'in 2018 yılında gerçekleştirdiği 6 milyar 939 milyon 32 bin dolar ihracatla yıllık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını ve rekor kırdığını kaydetti.

Ünverdi, Gaziantep'in 2018 yılında en fazla ihracat yapan iller arasında 6'ıncı sırada yer aldığını belirterek, "Aralık ayında, ihracat yaptığımız ülke sayısına Grenada'yı da ekleyerek 180'e çıkarttık. Ülkelere göre dağılıma baktığımız zaman nitelikli pazar sayımızın da arttığını görüyoruz. Bu başarıların ve rakamların elde edilmesinde emeği olan bütün sanayicilerimizi ve iş dünyamızı yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Gaziantep'ten yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında tekstil ürünlerinin yüzde 46'lık oranla ilk sırada yer aldığını ifade eden Adnan Ünverdi, gazi kentin en fazla marka başvurusu yapan ilk 10 il sıralamasında 2 bin 998 başvuru ile 6'ncı, en fazla patent başvurusu yapan ilk 10 il arasında ise 104 başvuru ile 9'uncu, en fazla endüstriyel tasarım başvurusunda bulunan iller sıralamasında ise 2 bin 117 başvuru ile 5'inci sırada bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA