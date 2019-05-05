Gso 11. Dünya Odalar Yarışması'nda Finale Kaldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), 11. Dünya Odalar Yarışmasında büyük bir başarıya imza atarak eğitim kategorisinde finale kaldı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oda Başkanı Adnan Ünverdi, GSO'nun daha önce de aynı yarışmada birincilik ödülü kazandığını hatırlatarak, Gaziantep'e aynı gururu bir kez daha yaşatmak istediklerini aktardı. Ünverdi, 2005 yılındaki Dünya Odalar Yarışması'nda Marka Şehir Projesi ile Güney Afrika'da birincilik ödülü alan GSO'nun, Dünya Odalar Federasyonunca düzenlenen 11. Dünya Odalar Yarışması'nda da eğitim kategorisinde finale kalma başarısı gösterdiğini belirtti.

Gaziantep'in geçmişten gelen donanım ve tecrübesine dikkati çeken GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi, şunları kaydetti:

"Bugün de Gaziantep Sanayi Odamız eğitim kategorisinde, Gaziantep Ticaret Odası ise en sıra dışı proje kategorisinde hazırlamış oldukları projelerle Türkiye'de finale kalan dört oda arasında yer aldılar. Ülkemizden finale kalan dört odadan ikisinin Gaziantepli olması şehrimizin birikimini, altyapısını, gücünü ve dinamizmini göstermesi açısından çok önemlidir. Burada finale kalan aslında Gaziantep olmuştur. Kazanan da Gaziantep olacaktır."

Ünverdi, tüm sanayicilere, iş dünyasına ve kent kamuoyuna destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA