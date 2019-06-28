GSMA, 2019 Yılının En İyi Akıllı Telefonunu Açıkladı

Mobile World Congress Şangay'da bir etkinlik düzenleyen GSMA, bu yılın Asya Mobil Ödülleri'ni açıkladı. Ödül kazanan Huawei P30 ve P30 Pro, başarılarına bir yenisini eklemiş oldu.

Huawei'nin ürün departmanının başında bulunan isim He Gang, daha önce yaptığı konuşma ile 10 milyon P30'u sadece 85 günde sattıklarını açıklamıştı. Bir önceki seri olan P20 serisinde bu süre 62 gün daha uzundu.

Huawei P30 Pro'nun teknik özellikleri şöyle:

İşlemci: 7nm Kirin 980 SoC



Bellek: 6 GB/8 GB



Hafıza: 128 GB (6 GB RAM için), 64, 128, 256,512 GB (8 GB RAM için)



Ekran: 6,47 inç fullHD+ kıvrımlı OLED ekran, 16.7 million renk, DCI-P3 renk gamı, 2340*1080 çözünürlük



Arka Kamera: 40 MP, f/1.6 + 20 MP, f/2.2 Geniş Açı kamerası + 8 MP, f/3.4 Telefoto Lens, 50x Süper yakınlaştırma, ToF



Ön Kamera: 32 MP, f/2.0



Ses: Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby AC-4



İşletim Sistemi: EMUI 9.1 (Android 9.0 Pie Üzerine İnşa Edilmiş)



Batarya: 40W SuperCharge destekli 4200 mAh



Güvenlik: Ekrana Gömülü Parmak izi Okuyucu, Yüz Tanıma



Bağlantı: 2/3/4/4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4 GHz ve 5 GHz



Renkler: Nefes alan Kristal, İnci Beyazı, Aurora, Siyah, Kehribar Gündoğumu



Boyut ve Ağırlık: 73.4/ 158.0/ 8.41mm, 192 g



Suya ve toza karşı IP68 sertifikası

Huawei P30'larda Huawei SuperCharge hızlı şarj özelliği bulunuyor. P30'lardaki işletim sistemi şimdilik EMUI 9.1 ancak gelecekte ne olacağı bilinmiyor.

Standart model olan P30'un premium model olan P30 Pro'dan en büyük farkı 6,10 inçlik daha küçük bir ekrana ve nispeten daha küçük bir bataryaya sahip olması. Ayrıca cihazın kamera özellikleri de Pro modele göre bir miktar kırpılmış durumda.