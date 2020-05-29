GSM şirketini pompalı tüfekle basan kişiye bayi içindeki polis böyle müdahale etti
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GSM şirketini pompalı tüfekle basan kişiye bayi içindeki polis böyle müdahale etti

GSM şirketini pompalı tüfekle basan kişiye bayi içindeki polis böyle müdahale etti Başkentte bir GSM şirketine ait bayiyi elindeki pompalı tüfekle basan kişiyi, bayi içinde GSM işlerini halletmek için bulunan E.A isimli polis memuru etkisiz hale getirdi.

29.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:12

GSM şirketini pompalı tüfekle basan kişiye bayi içindeki polis böyle müdahale etti

ANKARA - Başkentte bir GSM şirketine ait bayiyi elindeki pompalı tüfekle basan kişiyi, bayi içinde GSM işlerini halletmek için bulunan E.A isimli polis memuru etkisiz hale getirdi.

Olay, Altındağ ilçesinde bulunan Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir GSM şirketine ait bayide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş yeri sahibi O.B., hattındaki haciz nedeniyle T.T isimli zanlı ile tartıştı. Tartışmanın ardından dükkandan ayrılan T.T bir süre sonra bayiye elindeki pompalı tüfekle geri geldi. T.T.'nin iş yerine elindeki pompalı tüfekle girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddialara göre T.T. çalışanları, "Hepinizi öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Olay esnasında Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliğinde görevli polis E.A., GSM operatörü işleri halletmek için bayi içindeydi. Polis E.A., T.T'ye müdahale ederek elindeki pompalı tüfeği aldı.

Durumu polis memuru arkadaşlarına bildiren E.A., olay yerine gelen ekiplere alkollü olduğu da tespit edilen zanlıyı teslim etti. Göz altına alınan T.T. isimli zanlının Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve ruhsatsız tüfek bulundurmaktan 866 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

GSM şirketini pompalı tüfekle basan kişiye bayi içindeki polis böyle müdahale etti

Kaynak: İHA

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