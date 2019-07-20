GSM Operatörlerinden Taksitle Cep Telefonu Alıp Satanlar Dikkat!

Cep Telefonu ile Nakit Yaratma Dönemi Bitiyor

GSM Operatörlerinden Taksitle Cep Telefonu Alıp Satanlar için düzenleme geliyor. Torba yasadaki değişiklik dikkat çekici. GSM Operatörlerinden taksitle telefon alıp, bunu satarak nakit ihtiyacını sağlayanlar için düzenleme geliyor.

Habertürk'ten Fatih Sayan'ın haberine göre bazı vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını gidermek için 12 veya 24 ay taksitle satın aldıkları yüksek bütçeli akıllı telefonları, bir başka bayiye yada tüketiciye daha düşük fiyata satarak bir nevi düşük faizli kredi kullanıyordu. Mecliste geçen yeni yasaya göre;

"Borcu bulunan ve taksitleri tamamen ödenmeyen cep telefonları iletişime kapatılacak. Böylece cep telefonu ile nakit yaratma dönemi yada dolandırma amaçlı girişimlerin önüne geçilmesi hedefleniyor."

Ekonomik düzenlemelerin içinde yer alan bu yeni düzenleme "Torba Yasa" ile meclisten geçti. Yeni yasada GSM şirketleri tarafından yetkilendirilmiş bayilerden taksitle alınan cep telefonları için yeni düzenleme geldi.

Buna göre;

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) kayıtlıyken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar ve mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeciler tarafından finansman borcu bulunduğu bildirilen cihazlar, borcun devam ettiği süre boyunca sadece eşleştirme yapılan abone numarasıyla kullanılmak üzere kullanıma açılacak. İşletmeciler borcu biten cihazları, eşleştirme yapılan numara kısıtının kaldırılmasını teminen MCKS'ye bildirecek.

Bu nedenle GSM Operatörlerinden Taksitle Cep Telefonu Alacaklar Dikkat etmeli, aldığınız cihazı en azında hangi numara ile eşleştireceğinize iyi karar vermelisiniz.

Düzenlemeye Neden Olan Sebep ise AL SAT yaparak NAKİT Yaratanlar

Bazı vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını gidermek için 12 veya 24 ay taksitle GSM operatörlerinden cihazları alıp, piyasada biraz daha ucuza satarak kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını gideriyordu.

Yeni düzenleme ile satın alan kişinin birden fazla cep numarası varsa veya numarasını değiştirmek isterse gibi bir çok soru işaretinin cevabını bilmiyoruz. Uygulamada göreceğiz. Düzenleme sadece bu şekilde yapılan alım satımlar için geçerli bunu yeniden belirtelim.

GSM Operatörlerinden Taksitle Cep Telefonu Alıp Satanlar

Kaynak: Teknotalk.com