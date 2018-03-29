Gsm Operatörleri İletişimin Ötesinde Hizmet Sunuyor

Konuşma, internet ve mesajlaşmanın ötesinde akıllı aydınlatma, park, durak, çöp toplama, atık ve araç takibi, operasyonel verimlilik gibi hizmetler sunan GSM operatörleri, Türkiye'nin dijital endeksini yukarılara taşımaya çalışıyor.

Gsm Operatörleri İletişimin Ötesinde Hizmet Sunuyor

Konuşma, internet ve mesajlaşmanın ötesinde akıllı aydınlatma, park, durak, çöp toplama, atık ve araç takibi, operasyonel verimlilik gibi hizmetler sunan GSM operatörleri, Türkiye'nin dijital endeksini yukarılara taşımaya çalışıyor.

Kaynak: Dunya.com

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