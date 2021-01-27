GSK Türkiye'ye "En İyi İşveren" ödülü

GSK Türkiye, insan kaynakları alanındaki uygulamaları ile uluslararası çapta Top Employers Institute tarafından düzenlenen ödül töreninde "En İyi İşveren (Top Employer)" ödülüne layık görüldü.

GSK Türkiye, insan kaynakları alanındaki uygulamaları ile uluslararası çapta Top Employers Institute tarafından düzenlenen ödül töreninde "En İyi İşveren (Top Employer)" ödülüne layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, "En İyi İşveren" ödülü, 10 ayrı kategoride 600'den fazla konu başlığı üzerinden yapılan değerlendirmelerin sonucunda, uluslararası mükemmeliyet standartlarına uygun insan kaynakları uygulamalarını başarıyla hayata geçiren şirketlere veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSK Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Kuyucu, GSK Türkiye'nin modern işveren markası kimliğiyle çalışanlarına geniş kapsamda sunduğu olanakların, prestijli ve global çapta bir organizasyon tarafından da onaylanmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Toplum sağlığına fayda sunmanın bir gurur kaynağı olduğu gibi büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini belirten Kuyucu, şunları kaydetti:

"Bu sorumluluğun bilinciyle hayatın 'her anında iyilik, sağlık için çalışmaya ben varım' diyen çalışanlarımızın iyilik ve sağlığı bizim için her koşulda öncelikli. Bununla birlikte hayata geçirdiğimiz uygulamalarla çalışanlarımız ve ailelerinin en değerli anlarında yanlarında olduğumuzu hissettirecek şekilde çalışıyoruz. Çalışma ortamımızda çalışanlarımızın kendilerini oldukları gibi ifade edebildikleri bir kültür yaratmaya, işlerini yaparken kendilerini iyi hissetmelerine ve kariyerlerinde geliştiklerini hissederek yarına hazır olabilmelerine odaklanıyoruz.

Bunu da şirketin yol haritasına ilişkin onların geri bildirimlerini alarak ve yenilikleri birlikte hayata geçirerek gerçekleştiriyoruz. Bu sertifika GSK Türkiye'nin modern ve çalışan dostu insan kaynakları uygulamalarına sahip olduğunun bir göstergesi olması adına büyük önem taşıyor. Başarımızın devamı ve çalışanlarımızın mutluluğu için fark yaratan insan kaynakları stratejilerini geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz."

GSK Türkiye ayrıca, Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" araştırmasında üst üste 4 kez ödüle layık görülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık