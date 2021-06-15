GSK Türkiye, Sahayı Keşfet programı ile gençlere ilaç sektörünün kapısını aralıyor
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GSK Türkiye, Sahayı Keşfet programı ile gençlere ilaç sektörünün kapısını aralıyor

GSK Türkiye, Sahayı Keşfet programı ile gençlere ilaç sektörünün kapısını aralıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

GSK Türkiye, Sahayı Keşfet programı ile üniversite öğrencilerinin kariyer yolculuğuna destek olmayı sürdürüyor.

GSK Türkiye, Sahayı Keşfet programı ile üniversite öğrencilerinin kariyer yolculuğuna destek olmayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenecek programa, üniversitelerin son sınıfında okuyan öğrenciler katılabilecek. Başvuru yapan adaylar üzerinden seçim yapılarak katılımcılar belirlenecek.

3 ay boyunca satış becerileri, kişisel gelişim, kişiler arası iletişim ve temel medikal bilgileri kapsayan çeşitli çevrim içi eğitimler alacak olan öğrenciler, aynı zamanda yönetim ekibi üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek seminerlere katılma imkanı bulurken, GSK saha yöneticilerinden mentorluk alma şansı yakalayacak.

Proje bitiminde öğrenciler, ilaç sektörünü ve saha çalışma modelini yakından tanıma fırsatı yakalarken, GSK Türkiye'nin Tanıtım Sorumlusu pozisyonu ilanlarına yönelik yapacakları başvurularda öncelikli olarak değerlendirilecek.

Programa, Kariyer.net üzerinden 25 Haziran 2021'e kadar başvuru yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSK Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Kuyucu, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlere yönelik uygulamaya konulan Sahayı Keşfet eğitim programının ilaç sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmak adına önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"GSK Türkiye olarak, eğitim hayatlarının son senesinde kariyerlerine yön vermeyi planlayan öğrencileri mezuniyetleri öncesinde çeşitli eğitimlerle ve değerli yöneticilerimizle bir araya getirerek ilaç sektörüne hazırlık konusunda desteklemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl gençlerden gördüğü büyük ilgi üzerine programımızı bu yıl da sürdürüyoruz. İlaç sektörünü merak eden ve kariyerine bu alanda yön vermek isteyen tüm genç arkadaşlarımızı Sahayı Keşfet projemize başvurmaya davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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GSK Türkiye, Sahayı Keşfet programı ile gençlere ilaç sektörünün kapısını aralıyor - Haberler Ekonomi
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