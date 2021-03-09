GSK Türkiye, İlaç Liderlik Ekibi'ni güçlendiriyor
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GSK Türkiye, İlaç Liderlik Ekibi'ni güçlendiriyor

09.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:42
GSK Türkiye, İlaç Liderlik Ekibi'ni güçlendiriyor

Gelişim ve Yetenek Yönetimi stratejileriyle başarılı liderler yetiştiren GSK Türkiye, organizasyon yapısını genç yeteneklerle güçlendiriyor.

Gelişim ve Yetenek Yönetimi stratejileriyle başarılı liderler yetiştiren GSK Türkiye, organizasyon yapısını genç yeteneklerle güçlendiriyor.

GSK Türkiye açıklamasına göre,1 Mart itibarıyla geçerli olan yapılanma çerçevesinde, Aşı Pediatri Pazarlama Müdürü görevini yürüten Cihan Şenturan, Aşı Departman Lideri olarak atandı.

Şenturan aynı zamanda HIV Departman Lideri Pınar Özalp ile GSK Türkiye İlaç Liderlik Ekibi üyesi olarak görev yapacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme - Ekonomi bölümünden mezun olan Cihan Şenturan, ardından İngiltere'de East Anglia Üniversitesi'nde İş Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Şenturan, 10 yıldır çalıştığı GSK'da saha ve pazarlama ekiplerinde farklı görevlerde önemli sorumlulukları üstlendi.

Açıklamaya göre Pınar Özalp ise 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Kariyerine Pfizer'de başlayan ardından uzun bir süre Sanofi'de önemli sorumluluklar üstlenen Özalp'in ilaç sektöründe 13 yıllık tecrübesi bulunuyor. 2 yılı aşkın bir süredir GSK Türkiye'de HIV Departman Lideri olarak görev yapan Özalp, bu görevine ek olarak GSK Türkiye İlaç Liderlik Ekibi'nin de üyesi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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