GSK Türkiye, HIV tedavisinde kullanılan patentli inovatif ürününün yerel üretim ruhsatını aldı

GSK Türkiye, Türkiye'nin sağlıkta yerelleşme politikası ile uyumlu olarak, HIV alanında patent koruması devam eden ürünün yerelleştirme sürecini tamamlayarak ilacın Türkiye'de üretimi için ruhsat aldı.

GSK Türkiye, Türkiye'nin sağlıkta yerelleşme politikası ile uyumlu olarak, HIV alanında patent koruması devam eden ürünün yerelleştirme sürecini tamamlayarak ilacın Türkiye'de üretimi için ruhsat aldı.

GSK Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, büyüme hedefleri çerçevesinde, faaliyet gösterdiği alanlarda karşılanmamış medikal ihtiyaçların giderilmesi ve yenilikçi ürünlerin erişime sunulmasına öncelik veren çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda GSK Türkiye, Türkiye'nin orta vadeli kalkınma planına uygun olarak yerelleşme yatırımlarını güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Bu doğrultuda, Türkiye'nin sağlıkta yerelleşme politikası ile uyumlu olarak, HIV alanında patent koruması devam eden ürünün yerelleştirme sürecini tamamlayarak ilacın ülkemizde üretimi için ruhsat aldı.

300 yılı aşkın geçmişine 5 Nobel Ödülü sığdıran ve sağlık alandaki yenilikçi yaklaşımı ile öne çıkan GSK, Türkiye'de solunum, aşı, HIV, merkezi sinir sistemi hastalıkları, dermatoloji, üroloji, onkoloji ve anti-infektifler odaklı olmak üzere sekiz tedavi alanında 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor.

Türkiye'de yerelleşme alanında önemli çalışmalarda bulunan şirket, 4 yerli üretim ortaklığı ve 30 milyon sterlin tutarındaki yatırımıyla, yerel üretim oranını yüzde 62'den yüzde 74'e çıkarmayı hedefliyor. HIV tedavisindeki patentli inovatif ürünün üretimi bu hedef doğrultusunda atılmış önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz