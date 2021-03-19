GSK Türkiye'den globale üst düzey atama
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GSK Türkiye'den globale üst düzey atama

19.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:12
GSK Türkiye'den globale üst düzey atama

GSK Covid Tedavileri Gelişen Pazarlar Bölgesel Medikal Liderliği görevine Dr. Elif Coşkunçay atandı.

GSK Covid Tedavileri Gelişen Pazarlar Bölgesel Medikal Liderliği görevine Dr. Elif Coşkunçay atandı.

GSK'dan yapılan açıklamaya göre, GSK Türkiye Ülke Medikal Direktörü ve GSK Türkiye Liderlik Ekibi üyesi olarak görev yapan Coşkunçay, 2021 itibarıyla Gelişen Pazarlar Covid Tedavileri Bölgesel Medikal Lideri olarak atandı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olan Coşkunçay, endüstriyel tıp alanında yüksek lisansını tamamladı.

Abbott, Pfizer, Novo Nordisk, Takeda ve Bristol-Myers Squibb şirketlerinde medikal alanda lokal ve global liderlik rolleri üstlendi. Dr. Elif Coşunçay'ın uzmanlık alanı ürünleri, onkoloji, immuno-onkoloji ve medikal alanda zengin bir deneyimi bulunuyor.

Şubat 2019'dan bugüne GSK Türkiye Ülke Medikal Direktörü ve GSK Türkiye Liderlik Ekibi üyesi olarak görev yapan Dr. Elif Coşkunçay, 2021 itibarıyla GSK COVID Tedavileri Gelişen Pazarlar Bölgesel Medikal Lideri görevini üstlenecek.

Coşkunçay'dan boşalan GSK Türkiye Ülke Medikal Direktörlüğü görevine ise Dr. Diyar Akkaynak getirildi.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olan ve Yeditepe Üniversitesinde MBA derecesine sahip Akkaynak, Biofarma, Eczacıbaşı ve Novartis şirketlerinde medikal alanda çeşitli liderlik rolleri üstlendi.

Türkiye'de ilk erken erişim programını başlatan ve Faz I onkoloji çalışmalarının Türkiye'ye getirilmesine liderlik eden Akkaynak, Mart 2021 itibarıyla GSK Türkiye Ülke Medikal Direktörlüğü görevini üstlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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