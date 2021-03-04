GSK Türkiye'den globale üst düzey atama

2018 yılından bu yana GSK Türkiye Solunum ve HIV İş Birimi Direktörü rolünde GSK Türkiye Liderlik Ekibi üyesi olarak görev yapan Mehmet Aslantaş, Ürün ve Portföy Strateji Direktörü olarak şirket genel merkezi İngiltere GSK House'ta görev alacak.

2018 yılından bu yana GSK Türkiye Solunum ve HIV İş Birimi Direktörü rolünde GSK Türkiye Liderlik Ekibi üyesi olarak görev yapan Mehmet Aslantaş, Ürün ve Portföy Strateji Direktörü olarak şirket genel merkezi İngiltere GSK House'ta görev alacak.

Şirket açıklamasına göre, lise eğitimini Robert Kolej'de tamamlayan ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Mehmet Aslantaş, kariyerine Pfizer'de başladı. Aynı şirkette yaklaşık 12 yıl boyunca farklı terapötik alanlarda pazarlama, pazara erişim ve iş birimi liderliği pozisyonlarında önemli roller üstlenerek şirketin yönetim kurulunda yer aldı.

GSK İlaç Türkiye bünyesinde çalıştığı süre boyunca, Solunum ve HIV İş Birimi Direktörü olarak liderlik ettiği ekiplerde başarılı projelere ve önemli lansmanlara imza atan Mehmet Aslantaş, organizasyonun değişim gündemine önemli katkılarda bulundu.

Gelişim ve yetenek yönetimi stratejileriyle başarılı liderler yetiştiren GSK Türkiye, çalışanlarına global bir kariyere sahip olma fırsatı sunuyor. GSK Türkiye, yer aldığı bölgedeki ülkeler içerisinde, yurt dışına en çok yetenek gönderen ülke olmasıyla öne çıkıyor. Son 3 yıl içinde toplamda 29 çalışan bölge ofislerinde ve yurt dışında farklı görevlere atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık