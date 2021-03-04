GSK Türkiye'den globale üst düzey atama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GSK Türkiye'den globale üst düzey atama

04.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:26
GSK Türkiye'den globale üst düzey atama

2018 yılından bu yana GSK Türkiye Solunum ve HIV İş Birimi Direktörü rolünde GSK Türkiye Liderlik Ekibi üyesi olarak görev yapan Mehmet Aslantaş, Ürün ve Portföy Strateji Direktörü olarak şirket genel merkezi İngiltere GSK House'ta görev alacak.

2018 yılından bu yana GSK Türkiye Solunum ve HIV İş Birimi Direktörü rolünde GSK Türkiye Liderlik Ekibi üyesi olarak görev yapan Mehmet Aslantaş, Ürün ve Portföy Strateji Direktörü olarak şirket genel merkezi İngiltere GSK House'ta görev alacak.

Şirket açıklamasına göre, lise eğitimini Robert Kolej'de tamamlayan ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Mehmet Aslantaş, kariyerine Pfizer'de başladı. Aynı şirkette yaklaşık 12 yıl boyunca farklı terapötik alanlarda pazarlama, pazara erişim ve iş birimi liderliği pozisyonlarında önemli roller üstlenerek şirketin yönetim kurulunda yer aldı.

GSK İlaç Türkiye bünyesinde çalıştığı süre boyunca, Solunum ve HIV İş Birimi Direktörü olarak liderlik ettiği ekiplerde başarılı projelere ve önemli lansmanlara imza atan Mehmet Aslantaş, organizasyonun değişim gündemine önemli katkılarda bulundu.

Gelişim ve yetenek yönetimi stratejileriyle başarılı liderler yetiştiren GSK Türkiye, çalışanlarına global bir kariyere sahip olma fırsatı sunuyor. GSK Türkiye, yer aldığı bölgedeki ülkeler içerisinde, yurt dışına en çok yetenek gönderen ülke olmasıyla öne çıkıyor. Son 3 yıl içinde toplamda 29 çalışan bölge ofislerinde ve yurt dışında farklı görevlere atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Mustafa Er Mustafa Yumlu Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GSK Türkiye'den globale üst düzey atama - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 12:52:15. #1.15#
title