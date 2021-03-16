GSK, İlaca Erişim Endeksi'nde üst üste 7. kez lider oldu

GSK, 2008 yılından bu yana her iki yılda bir açıklanan İlaca Erişim Endeksi'nde (Access to Medicine Index) bu sene de liderliğini korudu.

GSK, 2008 yılından bu yana her iki yılda bir açıklanan İlaca Erişim Endeksi'nde (Access to Medicine Index) bu sene de liderliğini korudu.

GSK'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, dünyanın önde gelen 20 ilaç firmasının faaliyetlerini, ilaca kolay erişim açısından değerlendiren ve bağımsız olarak hazırlanan İlaca Erişim Endeksi'nde GSK yine liderliğini korudu.

İlaç, aşı ve tüketici sağlığı alanlarında sağlık çözümleri sunan GSK, ilaçlarını düşük ve orta gelirli ülkelerdeki insanlar için daha erişilebilir hale getirmeye çalışan küresel ilaç firmaları listesinde ilk günden bu yana en üst sırada yer alıyor. Şirket, hasta odaklılık değerinin ışığında, küresel sağlık önceliklerine yönelik bilimsel yenilikleri uygulayacak nitelikte Ar-Ge sistemi kurmasıyla öne çıkıyor.

İlaca Erişim Endeksi raporunda sıtma ve HIV gibi küresel önceliğe sahip hastalıkların tedavisi için Ar-Ge çalışmalarına en geniş pay ayıran şirket olarak değerlendirilen GSK, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, özellikle çocuklara ve genç nüfusa yönelik enfeksiyon hastalıklarında tedavi çözümlerine erişimi artırma çalışmalarıyla ön plana çıkıyor.

"Erişimi iyileştirme konusundaki kararlılığımızı koruyacağız"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan GSK Üst Yöneticisi (CEO) Emma Walmsley, endekste bir kez daha lider olmanın gurur verici olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu önemli araştırma, GSK bünyesindeki laboratuvarda ve üretim merkezlerinde çalışan arkadaşlarımızın dünya genelinde insanlara ilaç ve aşı temin etmek için gösterdikleri olağanüstü çabayı yansıtıyor. Kovid-19 salgını bizlere ilaca ve aşıya erişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Gelecekte de küresel sağlık adına, özellikle HIV, tüberküloz, sıtma gibi hastalıklara, salgınlar ve antimikrobiyal direnç için yeni ilaçlara ve aşılara yönelik Ar-Ge çalışmalarımıza devam edeceğiz ve bunlara erişimi iyileştirme konusundaki kararlılığımızı koruyacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan