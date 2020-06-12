GSK, 2021'de Covid-19 için 1 milyar doz pandemik aşı adjuvanı üretecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GSK, 2021'de Covid-19 için 1 milyar doz pandemik aşı adjuvanı üretecek

GSK, COVID-19 aşısı için geliştirilen birçok iş birliğini desteklemek adına, 2021'de 1 milyar doz pandemik aşı adjuvanı üreteceğini duyurdu.

GSK, 2021'de Covid-19 için 1 milyar doz pandemik aşı adjuvanı üretecek
12.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:33

Pandemik adjuvan teknolojisinin COVID-19'a karşı önemli bir katkı sağlayabileceğini belirten GSK ayrıca, global üretim kapasitesi değerlendirilme sürecinin tamamlandığını ve üretim kapasitesini genişletme konusunda yatırım yapılması kararı alındığını da açıkladı.

GSK, birden fazla adjuvan kullanılan COVID-19 aşı adayının geliştirilmesini desteklemek için 2021 yılında 1 milyar doz pandemik aşı adjuvanı üretmeyi hedeflediğini açıkladı.

GSK, pandemik adjuvan teknolojisinin COVID-19'a karşı önemli bir katkı sağlayabileceğine inanıyor. Son grip salgınında görüldüğü gibi, GSK'nın pandemik adjuvanı, doz başına gereken aşı proteini miktarını azaltabilmekte ve bu da daha fazla aşı dozunun üretilmesine izin vererek daha çok insanın korunmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, adjuvanın bağışıklık cevabı artırabildiği ve enfeksiyonlara karşı daha güçlü ve daha uzun süreli bir bağışıklık oluşturduğu bilinmektedir.

Pandemik adjuvan teknolojisini, COVID-19 aşı adayları geliştiren ortakları için kullanılabilir hale getirme konusuna öncelik veren GSK, bugüne kadar Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin'deki bilimsel ortaklar da dahil olmak üzere, aşı geliştirmek için birçok iş birliğine imza attı. Şirketin potansiyel ortaklarla daha fazla iş birliği geliştirme konusundaki görüşmeleri de devam ediyor.

GSK, global tedarik ağı ile ilgili gerçekleştirilen incelemenin tamamlanmasını takiben, genişletilmiş üretim kapasitesine yatırım yapılacağı kararını açıkladı. Bu hedefle; İngiltere, ABD, Kanada ve Avrupa'daki tesislerde, COVID-19 aşılarında kullanılmak üzere adjuvan üretecek.

Küresel salgının ele alınması için birden fazla aşının gerekeceğine inandıklarını ve bu kapsamda dünyanın dört bir yanındaki ortaklarıyla çalıştıklarını belirten GSK Global Aşı Bölümü Başkanı Roger Connor; "Yenilikçi pandemik adjuvan teknolojimiz, geliştirilme aşamasındaki COVID-19 aşılarının etkinliğini ve üretim hacmini artırma potansiyeline sahip. Üretim kapasitemizdeki bu önemli genişlemeyle, 2021 yılı boyunca 1 milyar doza kadar adjuvanlı aşı sağlanmasına yardımcı olabileceğiz. Böylece, daha fazla insanın korunmasına ve COVID-19 ile mücadeledeki küresel çalışmaları desteklemeye katkı sağlayabileceğiz." dedi.

GSK ayrıca, tüm dünyada adjuvan teknolojisine adil erişim imkanı sağlamayı taahhüt ediyor. Erişime öncelik veren küresel kurumlar ve hükümetlerle çalışarak adjuvanı bağışlarla birlikte dünyanın en yoksul ülkelerine dahi ulaştırmak, bu çabaların önemli bir parçası olacak.

Mevcut salgın döneminde hayata geçirilen COVID-19 aşı iş birlikleri portföyünün satışından kâr elde etmeyi hedeflemeyen GSK, söz konusu kârı, şirketi içi yatırımlar veya iş birlikleri yoluyla, koronavirüsle ilgili araştırmaları ve uzun vadeli salgın hazırlıklarını desteklemek için kullanacak.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Haber
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Demet Akalın Yasmin Erbil Engin Altan Düzyatan
Spor Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: GSK, 2021'de Covid-19 için 1 milyar doz pandemik aşı adjuvanı üretecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 13:17:07. #1.14#
title