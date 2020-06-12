GSK, 2021'de Covid-19 için 1 milyar doz pandemik aşı adjuvanı üretecek GSK, COVID-19 aşısı için geliştirilen birçok iş birliğini desteklemek adına, 2021'de 1 milyar doz pandemik aşı adjuvanı üreteceğini duyurdu.

Pandemik adjuvan teknolojisinin COVID-19'a karşı önemli bir katkı sağlayabileceğini belirten GSK ayrıca, global üretim kapasitesi değerlendirilme sürecinin tamamlandığını ve üretim kapasitesini genişletme konusunda yatırım yapılması kararı alındığını da açıkladı.

GSK, birden fazla adjuvan kullanılan COVID-19 aşı adayının geliştirilmesini desteklemek için 2021 yılında 1 milyar doz pandemik aşı adjuvanı üretmeyi hedeflediğini açıkladı.

GSK, pandemik adjuvan teknolojisinin COVID-19'a karşı önemli bir katkı sağlayabileceğine inanıyor. Son grip salgınında görüldüğü gibi, GSK'nın pandemik adjuvanı, doz başına gereken aşı proteini miktarını azaltabilmekte ve bu da daha fazla aşı dozunun üretilmesine izin vererek daha çok insanın korunmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, adjuvanın bağışıklık cevabı artırabildiği ve enfeksiyonlara karşı daha güçlü ve daha uzun süreli bir bağışıklık oluşturduğu bilinmektedir.

Pandemik adjuvan teknolojisini, COVID-19 aşı adayları geliştiren ortakları için kullanılabilir hale getirme konusuna öncelik veren GSK, bugüne kadar Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin'deki bilimsel ortaklar da dahil olmak üzere, aşı geliştirmek için birçok iş birliğine imza attı. Şirketin potansiyel ortaklarla daha fazla iş birliği geliştirme konusundaki görüşmeleri de devam ediyor.

GSK, global tedarik ağı ile ilgili gerçekleştirilen incelemenin tamamlanmasını takiben, genişletilmiş üretim kapasitesine yatırım yapılacağı kararını açıkladı. Bu hedefle; İngiltere, ABD, Kanada ve Avrupa'daki tesislerde, COVID-19 aşılarında kullanılmak üzere adjuvan üretecek.

Küresel salgının ele alınması için birden fazla aşının gerekeceğine inandıklarını ve bu kapsamda dünyanın dört bir yanındaki ortaklarıyla çalıştıklarını belirten GSK Global Aşı Bölümü Başkanı Roger Connor; "Yenilikçi pandemik adjuvan teknolojimiz, geliştirilme aşamasındaki COVID-19 aşılarının etkinliğini ve üretim hacmini artırma potansiyeline sahip. Üretim kapasitemizdeki bu önemli genişlemeyle, 2021 yılı boyunca 1 milyar doza kadar adjuvanlı aşı sağlanmasına yardımcı olabileceğiz. Böylece, daha fazla insanın korunmasına ve COVID-19 ile mücadeledeki küresel çalışmaları desteklemeye katkı sağlayabileceğiz." dedi.

GSK ayrıca, tüm dünyada adjuvan teknolojisine adil erişim imkanı sağlamayı taahhüt ediyor. Erişime öncelik veren küresel kurumlar ve hükümetlerle çalışarak adjuvanı bağışlarla birlikte dünyanın en yoksul ülkelerine dahi ulaştırmak, bu çabaların önemli bir parçası olacak.

Mevcut salgın döneminde hayata geçirilen COVID-19 aşı iş birlikleri portföyünün satışından kâr elde etmeyi hedeflemeyen GSK, söz konusu kârı, şirketi içi yatırımlar veya iş birlikleri yoluyla, koronavirüsle ilgili araştırmaları ve uzun vadeli salgın hazırlıklarını desteklemek için kullanacak.

Kaynak: Bültenler