HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

GSİM Müdürü Taşkesenligil'den Vali Memiş'e teşekkür

Erzurum Valisi Okay Memiş'in talimatları ve desteği sonucu Kazım Karabekir Stadı'nın Güney Kale tribününün çatısı Polikarbon çatıya dönüştürüldü.

GSİM Müdürü Taşkesenligil'den Vali Memiş'e teşekkür
25.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:59

Erzurum Valisi Okay Memiş'in talimatları ve desteği sonucu Kazım Karabekir Stadı'nın Güney Kale tribününün çatısı Polikarbon çatıya dönüştürüldü. Bu çalışma sonucunda kışın en soğuk gününde bile kale önünde buzlanma olmayacak. GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Valimiz Okay Memiş'e bu desteği için teşekkür ediyoruz" dedi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda özellikle kış aylarında Güney Kale önünde oluşan buzlanma sorunu yeni çatı sistemiyle aşıldı. Erzurum Valisi Okay Memiş, bu sezon kış aylarında güney kale önünde oluşan buzlanmaya son vermek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne çatının değiştirilmesi için talimat vermişti. GSİM, Vali Okay Memiş'in talimatları ve destekleri sonucu Güneş Kale'nin yer aldığı tribünün çatısını değiştirerek polikarbon çatıya dönüştürdü. Yaklaşık bir hafta süren çalışma tamamlandı. Güney kalenin bulunduğu tribünün çatısının polikarbon çatıya dönüştürülmesi sonucu artık Kazım Karabekir Stadı'nın Güney Kale önünde oluşan buzlanma oluşmayacak. Güneş enerjisi geçirgenliği bulunan polikarbon çatı sayesinde Güney Kale Arkasındaki tribünde maç izleyen taraftarlar da üşümeyecek. Polikarbon çatı sayesinde kış sezonu boyunda Erzurumspor'un maçlarında güney kale önünde oluşan buzlama problemi bundan böyle yaşanmayacak.

Güney kale önündeki buzlanmaya son

2011 yılında Erzurum'da yapılan 25'inci Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları için inşa edilen ve stadın tüm tribünlerinin üstü kapatılan Kazım Karabekir Stadı'nın zemini de alttan ısıtma sistemine kavuşturulmuştu. Stat alttan ısıtma sistemi sayesinde yılın 12 ayı yeşil olma özelliğini korurken, özellikle kış aylarında güney kale önünde yaşanan buzlanma maçlarda futbolcuları olumsuz yönde etkiliyordu. Kale arkasındaki taraftarlar ise üşüyordu. Artık güneş geçirgenliği bulunan polikarbon çatı sistemiyle tribünlerdeki taraftarlar kış aylarında üşümeyecek. Kale önünde buzlanma olmayacağı için kaleciler ve futbolcularda rahat şekilde hareket edecek. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, alttan ısıtma sistemine rağmen, son yıllarda güney kale önünde oluşan buzlanma gerek stat görevlilerini gerekse maçlarda mücadele eden futbolcuları zor durumda bıraktığını belirterek, "Valimiz Okay Memiş'in talimatları ve destekleri ile bu sorunu aştık. Polikarbon satı sistemiyle tribünlerde maç izleyen taraftarlarımız üşümeyecek. Kale önünde ise buzlanma olmayacak. Valimiz Okay Memiş'e verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Futbol ve spor adına bu destek çok önemliydi. Çok faydalı bir hizmet oldu" diye konuştu.

Vali Okay Memiş de, kısa bir süre içinde Kazım Karabekir Stadı'nın Güney kalenin bulunduğu tribünde dönüşüm yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile ekibini kutladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey Spor
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz Spor
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti! Spor
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu Spor
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı Spor
Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı Spor
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa...
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Bülent Turan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Fatih Terim Alper Ulusoy Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın İzmir Alişan
Şu an buradasınız: GSİM Müdürü Taşkesenligil'den Vali Memiş'e teşekkür - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 15:33:02. #1.15#
title