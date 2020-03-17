GSİM'den korona virüs tedbirleri Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, hizmet binalarının yanı sıra spor tesisleri ve yurtlarda Koronavirüsle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yaptı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, hizmet binalarının yanı sıra spor tesisleri ve yurtlarda Koronavirüsle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yaptı.



COVİD-19 salgını tedbirleri amacıyla Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir dizi tedbirler aldı. GSİM, Koronavirüsle mücadele kapsamında kuruma ait hizmet binalarının yanı sıra yurtlarda ve spor tesislerinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. GSİM, Koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce sportif faaliyetlerin yanı sıra gençlik organizasyonlarını da ileri bir tarihe ertelemişti. Tüm spor branşlarında antrenman programlarını da iptal eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü son olarak hizmet binasında da ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA