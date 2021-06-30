GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları yarın başlıyor
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GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları yarın başlıyor

GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları yarın başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen, bu yıl 1 Temmuz'da başlayacak olan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları açılış töreni Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yan Açık Sahada düzenlenen coşkulu bir törenle açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen, bu yıl 1 Temmuz'da başlayacak olan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları açılış töreni Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yan Açık Sahada düzenlenen coşkulu bir törenle açıldı.

Açılış törenine İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şube müdürleri, sporcular ve aileleri katıldı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz döneminde 40 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek. Kayseri'de on binlerce öğrenci yine sporun güzellikleriyle buluşacak, fiziksel, zihinsel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayacak, yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarında eğitimler verilecek. Törende açılış konuşmasını yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başta çocuklarımıza gençlerimize spor kültürünü, sporun tabana yayılma fikrini, aynı zamanda 3'ten 93'e herkesin spor yapabilmesi için yoğun bir gayret ve mücadele içerisinde 83 yıldır çalışmaktayız. Son 15 yıldan itibaren spora olan yatırımlar, tesisleşmelerle önemli adımlar atıldı. Özellikle son bir buçuk yıldır pandemi döneminde evlerimizde hareketsiz kaldık, GSB Spor Okullarıyla birlikte hareketliliğe başlıyoruz. İnşallah GSB Spor Okullarıyla, önümüzdeki yıllarda Şampiyonalara, Olimpiyatlara sporcu yetiştirerek ilimizi ülkemizi temsil edecek şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandıracak sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz. GSB Spor Okullarıyla birlikte, GSB Engelsiz Spor Okullarında da engelsiz tüm kardeşlerimize desteklerimizi sunacağız. Vatandaşlarımıza spor yapma alışkanlığını edindirmek için kapsamlı projelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - KAYSERİ

GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları yarın başlıyor
GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları yarın başlıyor
GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları yarın başlıyor
GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları yarın başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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