GSB Spor Okulları kapılarını açtı
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GSB Spor Okulları kapılarını açtı

GSB Spor Okulları kapılarını açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yaz döneminin başlaması ve okulların tatil olmasıyla tüm öğrencilerin heyecanla beklediği GSB Spor Okulları 81 ilde olduğu gibi Denizli'de de coşkulu bir açılışa sahne oldu.

Yaz döneminin başlaması ve okulların tatil olmasıyla tüm öğrencilerin heyecanla beklediği GSB Spor Okulları 81 ilde olduğu gibi Denizli'de de coşkulu bir açılışa sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği ve her yıl binlerce öğrencinin merakla beklediği GSB Spor Okulları il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak kapılarını öğrencilere açtı. 5-18 yaş arası gençlere tüm branşlarda ücretsiz kursların olacağı GSB Spor Okulları, 29 Haziran Salı günü tüm ilçelerde yapılan programlarla kapılarını açtı. Sabah saatlerinde Merkezefendi Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünce Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonundaki yapılan programda sporcu grupları gösterilerini sundu. Jimnastik, atletizm, karate ve basketbolcuların yeteneklerini sergilediği gösteriler izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Programa Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ile Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu da katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu.

İbanoğlu'dan ailelere teşekkür

GSB Spor Okulları açılışında konuşan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çocuklara ve gençlere büyük önem verdiklerini, onların boş zamanlarında gençlik faaliyetlerine katılmasını, spor salonlarına koşmalarını ve enerjisini spor yaparak atmalarını istedi. GSB Spor Okulları kursları ile yıl boyunca devam edecek kurslarda çocukların yeni beceriler kazandıklarını, paylaşmayı, sorumluluk almayı ve takım ruhunu öğrendiklerini söyleyen İbanoğlu, çocukları için sporun önemini bilen ve onlara destek olan tüm velilere teşekkür etti.

İlçelerde kayıtlar sürüyor

5-18 yaş grubunu kapsayan ücretsiz spor kurslarında basketboldan karateye, eskrimden tekvandoya kadar onlarca sportif branşta çalışmalar yapılacak. Engelli bireylerinde spor okullarına katılmalarına yönelik farklı engel gruplarında tenisten judoya, okçuluktan atletizme kadar talep edilen farklı branşlarda kurslar verilecek. Kurslara başvuruda bulunmak ve bilgi almak isteyenlerin en yakın Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne giderek başvuruda bulunabileceği bildirildi. - DENİZLİ

GSB Spor Okulları kapılarını açtı
GSB Spor Okulları kapılarını açtı
GSB Spor Okulları kapılarını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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