GSB ile YÖK arasında iş birliği protokolü - YÖK Başkanı Saraç

30.10.2019 18:23

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin talepleri alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Genç Ofisler" kurulacağını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerinin eğitsel, sosyal, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolünü YÖK'te düzenlenen törende imzaladı.

Saraç, törende yaptığı konuşmada, 18-22 yaş grubunu oluşturan nüfusun yüzde 40'ının yükseköğretimde bulunduğuna dikkati çekerek sahip olunan bu potansiyelin değere dönüştürülmesi için herkese görevler düştüğünü vurguladı. Saraç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında kültürel faaliyetlerden sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladıkları protokol ile sportif faaliyetlerin de kampüslerde yer almasının sağlanacağını aktardı.

"Genç Ofisler, Bakanlığın irtibat noktaları olacak"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Merkezleri ve Genç Ofisler kurulduğunu hatırlatan Saraç, "Bu ofislerde yürütülen ve yürütülecek çalışmaların ülkemizde gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve toplumsallaşmasına katkı sunması bakımından çok önemli. Üniversitelerin talepleri alınarak Bakanlığın uygun bulduğu kampüslerde, Bakanlık tarafından Genç Ofisler kurulacak. Pilot uygulamaları başlayan bu ofisler, Bakanlığın faaliyetleri için irtibat noktaları olacak." dedi.

YÖK Başkanı Saraç, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptıkları protokol kapsamında hayata geçirilecek diğer yeniliklerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Gönüllülüğün yaygınlaşmasını sağlamak üzere taraflarca yürütülecek proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine Bakanlık tarafından destek verilerek gönüllülük faaliyetlerine ilişkin genç ofisleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları, öğrenci yurtları, kamp eğitim merkezleri ve spor tesislerinin imkanlar ölçüsünde kullanımının ve federasyonlar tarafından malzeme, tesis, araç-gereç ve personel desteğinin verilmesi gündeme alınacak. İyi uygulamalarının yaygınlaştırılacağı bu protokol ile engelli öğrencilerimizin de desteklenmesi ayrı bir boyuta taşınacak. Bu öğrencilerimize yönelik faaliyetler ve projeler de ayrıca desteklenecek. Ayrıca, gençlik ve spor faaliyetlerinde nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla spor bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerimize Bakanlığın taşra teşkilatındaki ilgili birimlerinde staj yapma imkanı verilecek."

Ortak kullanım alanları oluşturulacak

Saraç, protokol ile ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığının kurumsal kapasitesini ve insan kaynağını arttırmak ve geliştirmek üzere YÖK koordinasyonunda belirlenen üniversitelerde araştırmaların, programların ve projelerin gerçekleştirilmesinin destekleneceğini, ortak kullanım alanları konusunda da gerekli iş birliğinin sağlanacağını söyledi.

Gençleri doğrudan etkileyen politikaların üretilmesinde üniversitelerin ayrı ayrı rolü ve sorumlulukları olduğunu hatırlatan Saraç, "Bu protokol ile bağımlılıkla mücadelede etkin bir iş birliği sürecini de başlatmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Yükseköğretim kurumlarında sportif faaliyetlerin artırılmasının gençleri zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutacağına dikkati çeken Saraç, bu faaliyetlerin özgüveni ve sorumluluk duygusu yüksek, daha olumlu, umutlu ve mutlu bireyler yetişmesine katkı sunacağı vurguladı.

Üniversitelerde sporla ilgili lisans ve lisans üstü programlar hakkında bilgiler veren Saraç, gelecek hafta Yükseköğretim Kurulunda "Geleceğin Meslekleri" başlıklı bir kongre düzenleneceğini ve sporla ilgili eğitim konularının bu kongrede ele alınacağını bildirdi.

Saraç, üniversitelerde spor bilimleriyle ilgili yeni programlar açtıklarını işaret ederek "Bu programların ilki sahadaki ihtiyacı, ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere açılacak spor fizyoterapisi ön lisans programı olacak." bilgisini de paylaştı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretim kurumlarının, üniversite öğrenci kulüplerinin ve öğrenci topluluklarının bu platformda daha aktif yer almalarını teşvik etmek, bu platformun yükseköğretim sisteminde daha işlevsel hale getirilmesinin en önemli vazifelerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

YÖK'te düzenlenen imza törenine, YÖK üyeleri, Ankara'daki üniversitelerin rektörleri ile spor bilimleri fakültesi, beden eğitimi ve spor yüksekokulu ve spor ile ilgili uygulama ve araştırma merkezi bulunan Ankara'daki üniversitelerin ilgili dekan ve müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA