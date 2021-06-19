GS yeni başkanı belli oldu mu? Galatasaray'ın yeni başkanı kim seçildi?
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GS yeni başkanı belli oldu mu? Galatasaray'ın yeni başkanı kim seçildi?

GS yeni başkanı belli oldu mu? Galatasaray'ın yeni başkanı kim seçildi?
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Galatasaray'ın yeni başkanı bugün seçilecek. Bugün 19 Haziran Cumartesi günü yeni başkan seçilecek olup oylama 15:00 da tamamlanacak. Peki, GS'nin yeni başlanı kim oldu, yeni başkan açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

GS yeni başkanı kim oldu merak edildi. Oylama bitti ve bugün oylamanın sonuçlanması bekleniyor. Peki, GS yeni başkanı belli oldu mu? Galatasaray'ın yeni başkanı kim seçildi?

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

GS başkanlık oylaması 19 Haziran Cumartesi bugün saat 10:00 'da başladı ve 15:00 'da bitti. Oylama tamamlandı fakat sonuçların açıklanması akşam saatlerini bulabilir. Oylama koronavirüs önlemleri kapsamında yapıldığı için sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek olan seçimde 3 yıllığına başlan olacak yeni isim netleşecek. Saat 10.00'da başlayacak olan oy verme işlemi, 15.00'te ise sona erecek. Galatasaray Başkanlık seçimi 19 Haziran 2021 tarihi saat 10:00-15:00 arası seçim gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın başkanlık seçimine dair detaylar ve canlı yayının Galatasaray TV'den verilmesi bekleniyor.

GS YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU MU?

Henüz yeni başkan açıklanmadı. Oylama bitti fakat sonuçları henüz açıklanmadı. Galatasaray'ın yeni başkanının kim olduğu gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Açıklandığında detayları paylaşacağız...

GALATASARAYDA BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray'da başkanın kim olacağı merak edilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz daha önce yaptığı açıklamalarda aday olmayacağını belirtmişti.

Galatasaray'da adaylığını açıklayan isimler;

- Metin Öztürk

- İbrahim Özdemir

- Eşref Hamamcıoğlu

- Burak Elmas

- Yiğit Şardan

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