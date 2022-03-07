Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşti. İlk karşılaşma İspanya'da oynanacak. Peki, GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Bu hafta temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı var mı? 10 Mart maç var mı?

GALATASARAY'IN UEFA'DA RAKİBİ KİM OLDU?

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde en zor kurayı çekti. Son 32 turunda Napoli'yi eleyip gelen Katalan devi, son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi oldu. İlk maç 10 Mart'ta Camp Nou'da, rövanş 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY UEFA AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA MI?

Temsilcimiz Galatasaray 10 Mart Perşembe 2022 tarihinde son 16 turu için Barcelona ile karşılaşacak. İlk maç deplasmanda oynanacak. Galatasaray - Barcelona ilk maçı 10 Mart Perşembe günü saat 23:00'da oynanacak.

BU HAFTA UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI OLACAK MI, KİM KİMLE EŞLEŞTİ?

Bu hafta son 16 turu ilk maçları oynanacak. Yapılan karşılaşmalar şöyle olacak:

Leipzig - Spartak Moskova (10 Mart Perşembe saat 20:45)

Sevilla - West Ham (10 Mart Perşembe saat 20:45)

Atalanta - B.Leverkusen (10 Mart Perşembe saat 23:00)

Barcelona - Galatasaray (10 Mart Perşembe saat 23:00)

Braga - Monaco (10 Mart Perşembe saat 23:00)

Rangers - Kızılyıldız (10 Mart Perşembe saat 23:00)

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