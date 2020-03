GS Store, mağazalarını geçici olarak kapattığını açıkladı Galatasaray'ın resmi ürünlerinin satıldığı GS Store, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Galatasaray'ın resmi ürünlerinin satıldığı GS Store, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

GS Store'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sağlığın her zaman öncelik olduğu belirtilerek, "Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Tüm dünyaya yayılan ve etkisi altına alan korona virüs (COVID-19) riski devam ederken bugünden itibaren tüm GS Store mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. Bu süreçte her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya özen göstereceğiz. GS Store'a internet üzerinden ulaşmaya devam edebilirsiniz. Bu süreci hep birlikte en kısa zamanda atlatacağımızı umuyoruz. Sağlıklı günler dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA