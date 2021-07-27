GS - PSV maçı seyircili mi, biletler ne kadar? Galatasaray - PSV Eindhoven maç biletleri kaç tl, biletler nereden alınır?

GS PSV maçı 28 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak. Maç İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor. Maç öncesi taraftarlar maç seyircili mi oynanacak, bilet fiyatları belli mi merak ediyor. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı seyircili mi seyircisiz mi oynanıyor? Maç seyirci kapasitesi yüzde kaç olacak? Maçın bilet fiyatları açıklandı mı, satışa çıktı mı? İşte tüm detaylar...

Yarınki Galatasaray - PSV Eindhoven maçı seyircili mi oynanacak merak edilen konuların başında yer aldı. Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı resmi paylaşıma göre maçın biletleri satışa çıktı ve maç seyircili oynanacaktır. Peki, GS-PSV bilet fiyatları ne kadar olacak? Biletler nereden alınır? Aşı olmayanlar maça girebilir mi?

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

GS - PSV maçı 28 Temmuz Çarşamba günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır. Maç TV8'den canlı olarak yayınlanacaktır.

GALATASARAY MAÇI SEYİRCİLİ Mİ?

Yarın oynanacak GS-PSV maçı seyircili oynanacaktır. Maç normalde TT Arena'da oynanması bekleniyordu. Fakat zemin yenilemesinden dolayı maç Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maçın biletlerinin saat 16:00 'da satışa çıkacağını duyurdu. Buna göre maç seyircili oynanacaktır.

GS-PSV MAÇ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

GS-PSV maç biletini passo.com.tr sitesinden alabilirsiniz.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bilet fiyatları şu şekilde: