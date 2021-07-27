GS - PSV maçı seyircili mi, biletler ne kadar? Galatasaray - PSV Eindhoven maç biletleri kaç tl, biletler nereden alınır?
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GS - PSV maçı seyircili mi, biletler ne kadar? Galatasaray - PSV Eindhoven maç biletleri kaç tl, biletler nereden alınır?

GS - PSV maçı seyircili mi, biletler ne kadar? Galatasaray - PSV Eindhoven maç biletleri kaç tl, biletler nereden alınır?
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GS PSV maçı 28 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak. Maç İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor. Maç öncesi taraftarlar maç seyircili mi oynanacak, bilet fiyatları belli mi merak ediyor. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı seyircili mi seyircisiz mi oynanıyor? Maç seyirci kapasitesi yüzde kaç olacak? Maçın bilet fiyatları açıklandı mı, satışa çıktı mı? İşte tüm detaylar...

Yarınki Galatasaray - PSV Eindhoven maçı seyircili mi oynanacak merak edilen konuların başında yer aldı. Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı resmi paylaşıma göre maçın biletleri satışa çıktı ve maç seyircili oynanacaktır. Peki, GS-PSV bilet fiyatları ne kadar olacak? Biletler nereden alınır? Aşı olmayanlar maça girebilir mi?

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

GS - PSV maçı 28 Temmuz Çarşamba günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır. Maç TV8'den canlı olarak yayınlanacaktır.

GALATASARAY MAÇI SEYİRCİLİ Mİ?

Yarın oynanacak GS-PSV maçı seyircili oynanacaktır. Maç normalde TT Arena'da oynanması bekleniyordu. Fakat zemin yenilemesinden dolayı maç Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maçın biletlerinin saat 16:00 'da satışa çıkacağını duyurdu. Buna göre maç seyircili oynanacaktır.

GS - PSV maçı seyircili mi, biletler ne kadar? Galatasaray - PSV Eindhoven maç biletleri kaç tl, biletler nereden alınır?

GS-PSV MAÇ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

GS-PSV maç biletini passo.com.tr sitesinden alabilirsiniz.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bilet fiyatları şu şekilde:

  • - Loca Fiyat: 1.000,00 tl
  • - 2. Kategori Fiyat: 500,00 tl
  • - 3. Kategori Fiyat: 400,00 tl
  • - 4. Kategori Fiyat: 200,00 tl
  • - 5. Kategori (Kısıtlı Görüş) Fiyat: 175,00 tl
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