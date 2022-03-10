GS maçında Muslera yok mu, neden yok? Barcelona - Galatasaray maçında kaleci kim olacak, Muslera neden oynamıyor, cezalı mı, sakat mı?

Muslera maçta olmayacak mı, Muslera maçta yok mu? merak edilen konular arasında geliyor. İşte kısaca cevabı.

MUSLERA YOK MU, NEDEN YOK?

Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:

"Devamlı ilerleme yolundayız. Barcelona çok formda şu an. Kusursuz olmamız gerekiyor. 90 dakika içerisinde en iyisini vermeliyiz. Pozisyon vermemeliyiz. Kontrol sahibi Barcelona olacak. Top bizde olduğu zaman nasıl davranacağımızı biliyoruz. Çok iyi gelişti Barcelona. Topu kaybetse bile bir şekilde geri almayı biliyor. Hem savunmada hem hücümda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Barcelona devamlı bize saldıracak ama biz de tedbirimizi alacağız. Son antrenmanda kalede Inaki Pena'nın oynayacağını belirlemiştik."

Buna göre Muslera bugünkü maçta ilk 11 olmayacak.

BARCA - GS İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric Garcia, Nico, Grankie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Memphis

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Kerem, Babel, Mohammed

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