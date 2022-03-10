GS maçı başladı mı, neden başlamadı, neden geç başlıyor? 10 Mart Barca-GS maçı neden hala başlamadı?

UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Barcelona - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Barcelona - Galatasaray maçı şifresiz mi? Barcelona - Galatasaray maçı hakemi kim? GS maçı başladı mı, neden başlamadı, neden geç başlıyor sorularının yanıtları araştırılıyor. 10 Mart Barca-GS maçı neden hala başlamadı? GS maçı başladı mı, neden başlamadı, neden geç başlıyor? Barcelona - Galatasaray maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

BARCELONA - GALATASARAY NEDEN BAŞLAMADI?

UEFA Avrupa Ligi, Barcelona - Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman başlayacak insanlar tarafından araştırılıyor.Barcelona - Galatasaray maçı İspanya'da oynandığı için saat 23:00 'da başlayacak. Türkiye'de oynanan maçlar 20:45'de başlıyor.

BARCELONA - GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU!

Barcelona'nın kadrosu şöyle:

Ter Stegen,

Dest, Piqué,

Araujo, Sergio,

Riqui Puig,

Dembélé,

Memphis,

Adama,

Braithwaite,

Neto, Lenglet,

Pedri,

L. De Jong,

Jordi Alba,

Ferran,

F. De Jong,

Mingueza,

Eric,

Aubameyang,

Nico y Arnau Tenas

Galatasaray'ın kadrosu şöyle:

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