GS maçı başladı mı, neden başlamadı, neden geç başlıyor? 10 Mart Barca-GS maçı neden hala başlamadı?
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UEFA Avrupa Ligi, Barcelona - Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Barcelona - Galatasaray maçı başladı mı, neden başlamadı ve neden geç başlıyor merak edildi. Barcelona - Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman? 10 Mart Barca-GS maçı neden hala başlamadı?
UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Barcelona - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Barcelona - Galatasaray maçı şifresiz mi? Barcelona - Galatasaray maçı hakemi kim? GS maçı başladı mı, neden başlamadı, neden geç başlıyor sorularının yanıtları araştırılıyor. 10 Mart Barca-GS maçı neden hala başlamadı? GS maçı başladı mı, neden başlamadı, neden geç başlıyor? Barcelona - Galatasaray maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
BARCELONA - GALATASARAY NEDEN BAŞLAMADI?
UEFA Avrupa Ligi, Barcelona - Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman başlayacak insanlar tarafından araştırılıyor.Barcelona - Galatasaray maçı İspanya'da oynandığı için saat 23:00 'da başlayacak. Türkiye'de oynanan maçlar 20:45'de başlıyor.
BARCELONA - GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU!
Barcelona'nın kadrosu şöyle:
Ter Stegen,
Dest, Piqué,
Araujo, Sergio,
Riqui Puig,
Dembélé,
Memphis,
Adama,
Braithwaite,
Neto, Lenglet,
Pedri,
L. De Jong,
Jordi Alba,
Ferran,
F. De Jong,
Mingueza,
Eric,
Aubameyang,
Nico y Arnau Tenas
Galatasaray'ın kadrosu şöyle:
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022