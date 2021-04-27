GS Covid pozitif kim? Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif olan isimler açıklandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GS Covid pozitif kim? Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif olan isimler açıklandı mı?

GS Covid pozitif kim? Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif olan isimler açıklandı mı?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

GS Covid pozitif kim? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Galatasaray Spor Kulübü, 3 futbolcusunun koronaya yakalandığını açıklayarak, "Pazartesi günü yapılan PCR testlerinin sonuçları pozitiftir. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlamıştır" ifadelerine yer verdi. Peki, GS korona kimdir? Galatasaray'da corona olan kimdir? Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif olan isimler açıklandı mı?

Galatasaray'dan bir kötü haber geldi. Dün yapılan Kovid-19 testlerinin sonucunda 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Bu kapsamda futbolseverler tarafından Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif olan isimler açıklandı mı? GS Covid pozitif kim? sorularının yanıtları araştırıldı.

GS COVID POZİTİF KİM?

Galatasaray Spor Kulübü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadeleri yer verdi.

Ancak isimler Galatasaray Spor Kulübü tarafından açıklanmadı.

Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif
Canlı yayında tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesine 'Salgında rahatlama ne zaman olur' sorusu yöneltildi
Canlı yayında tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesine "Salgında rahatlama ne zaman olur" sorusu yöneltildi
Sosyal medya ikiye bölündü! Tam kapanma sonrası Mehmet Ceyhan'a destek de var hakaret de
Sosyal medya ikiye bölündü! Tam kapanma sonrası Mehmet Ceyhan'a destek de var hakaret de
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GS Covid pozitif kim? Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif olan isimler açıklandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:29:12. #1.14#

title