GS Covid pozitif kim? Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif olan isimler açıklandı mı?

GS Covid pozitif kim? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Galatasaray Spor Kulübü, 3 futbolcusunun koronaya yakalandığını açıklayarak, "Pazartesi günü yapılan PCR testlerinin sonuçları pozitiftir. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlamıştır" ifadelerine yer verdi. Peki, GS korona kimdir? Galatasaray'da corona olan kimdir? Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif olan isimler açıklandı mı?

Galatasaray'dan bir kötü haber geldi. Dün yapılan Kovid-19 testlerinin sonucunda 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Bu kapsamda futbolseverler tarafından Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif olan isimler açıklandı mı? GS Covid pozitif kim? sorularının yanıtları araştırıldı.

GS COVID POZİTİF KİM?

Galatasaray Spor Kulübü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadeleri yer verdi.

Ancak isimler Galatasaray Spor Kulübü tarafından açıklanmadı.