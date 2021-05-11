GS-BJK averajı eşit olursa kim şampiyon olur?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında devam eden şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki puan eşitliği (81-81) sorası aynı puanda kim şampiyon olur sorusu akıllara geldi. Peki, GS-BJK averajı eşit olursa kim şampiyon olur?

Süper Lig'in son haftasına girilirken GS BJK arasında puan eşitliği yaşanıyor. Heyecan veren gelişe sonrası aynı puanda kim şampiyon olur sorusunun yanıtı akıllara geldi Peki, GS-BJK averajı eşit olursa kim şampiyon olur?

GS-BJK AVERAJI EŞİT OLURSA KİM ŞAMPİYON OLUR?

Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne

bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına

bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım

üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki

gol averajına bakılır.

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım

üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili

takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde

kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli

ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında

oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına

bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan

takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

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V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit

ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım

üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen

esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım

üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

(3) TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde

uygulamaya karar verebilir.