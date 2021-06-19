GS başkanlık seçimlerinde kim önde? Eşref Hamamcıoğlu mu Burak Elmas mı? Galatasaray 2021 seçim sonuçlarında kim önde gidiyor?
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GS başkanlık seçimlerinde kim önde? Eşref Hamamcıoğlu mu Burak Elmas mı? Galatasaray 2021 seçim sonuçlarında kim önde gidiyor?

GS başkanlık seçimlerinde kim önde? Eşref Hamamcıoğlu mu Burak Elmas mı? Galatasaray 2021 seçim sonuçlarında kim önde gidiyor?
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Galatasaray başkanlık seçimleri tamamlandı. Bugün saat 15:00 'da oylama bitti. Toplam 30 sandıktan henüz 16 tanesi açıldı ve açılmaya devam ediyor. Peki, Galatasaray başkanlık seçimlerinde kim önde götürüyor? GS seçimlerde kim önde? Hangi isim daha çok oya sahip? Hangi isim başkanlık adayına daha yakındır?

Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarışıyor. Yeni seçilecek başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Açılan ilk 10 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu için atılan oy sayısı daha fazla çıktı. Sonraki 6 sandıkta Burak Elmas daha fazla oy aldı. Toplam sonuç: Eşref Hamamcıoğlu: 840, Burak Elmas: 712, Metin Öztürk: 457, Yiğit Şardan: 314, İbrahim Özdemir: 60 oy. Peki, Galatasaray başkanlık seçimlerinde kim önde? 2021 GS seçim sonuçlarında kim önde gidiyor?

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

Açılan ilk 16 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu için atılan oy sayısı daha fazla çıktı. Sonraki 6 sandıkta Burak Elmas daha fazla oy aldı.

Toplam sonuç (İlk 16 sandık için):

  • Eşref Hamamcıoğlu: 840 oy
  • Burak Elmas: 712 oy
  • Metin Öztürk: 457 oy
  • Yiğit Şardan: 314 oy
  • İbrahim Özdemir: 60 oy

Buna göre açılan 16 sandıkta ilk sırada Eşref Hamamcıoğlu 840 oy ile yer alıyor. İkinci sıradaki isim ise 712 oy ile Burak Elmas oldu. Sonuçlar açıklanmaya devam ediyor. Sonuçlar açıklandığında haberimize yazacağız. Takipte kalabilirsiniz...

Önde olan aday : 840 oy ile Eşref Hamamcıoğlu

GS BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE HANGİ SANDIKTA KİM KAÇ OY ALDI?

1. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 48

Metin Öztürk: 32

Burak Elmas: 27

Yiğit Şardan: 16

İbrahim Özdemir: 5

2. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 72

Metin Öztürk: 46

Burak Elmas: 36

Yiğit Şardan: 12

İbrahim Özdemir: 4

3. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 70

Metin Öztürk: 38

Burak Elmas: 34

Yiğit Şardan: 14

İbrahim Özdemir: 4

4. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 47

Metin Öztürk: 29

Burak Elmas: 38

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 9

5. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 65

Metin Öztürk: 35

Burak Elmas: 36

Yiğit Şardan: 21

İbrahim Özdemir: 2

6. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 54

Metin Öztürk: 31

Burak Elmas: 36

Yiğit Şardan: 27

İbrahim Özdemir: 4

7. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 66

Metin Öztürk: 26

Burak Elmas: 45

Yiğit Şardan: 14

İbrahim Özdemir: 0

8. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 68

Metin Öztürk: 28

Burak Elmas: 34

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 2

9. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 56

Metin Öztürk: 21

Burak Elmas: 47

Yiğit Şardan: 23

İbrahim Özdemir: 7

10. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 59

Metin Öztürk: 25

Burak Elmas: 44

Yiğit Şardan: 7

İbrahim Özdemir: 4

11. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 44

Metin Öztürk: 30

Burak Elmas: 53

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 4

12. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 41

Metin Öztürk: 17

Burak Elmas: 57

Yiğit Şardan: 23

İbrahim Özdemir: 4

13. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 45

Metin Öztürk: 18

Burak Elmas: 59

Yiğit Şardan: 24

İbrahim Özdemir: 3

14. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 15

Metin Öztürk: 34

Burak Elmas: 45

Yiğit Şardan: 36

İbrahim Özdemir: 3

15. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 41

Metin Öztürk: 17

Burak Elmas: 67

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 4

16. SANDIK OYLAMA SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 49

Metin Öztürk:30

Burak Elmas: 54

Yiğit Şardan: 25

İbrahim Özdemir: 1

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